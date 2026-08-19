Frío y con chaparrones de nuevo: así va a estar el clima en Catamarca

Miércoles y en Catamarca se anticipa una jornada con condiciones frescas y la presencia de chaparrones durante buena parte del día. Mientras que las temperaturas se ubicarán en valores bajos durante el comienzo de la jornada, según el Servicio Meteorológico Nacional.

De hecho, para la mañana el pronóstico marca lluvias aisladas con una probabilidad de hasta un 40% de concretarse y ya para la tarde las chances decrecen y solo se anuncian chaparrones.

¿Qué va a pasar con la temperatura?

El termómetro en tanto tendrá un recorrido que irá desde los 8 grados durante las primeras horas hasta alcanzar los 17 grados por la tarde, para luego descender nuevamente hacia la noche, cuando se esperan 11 grados. De esta manera, el comportamiento térmico estará marcado por un ascenso durante el transcurso del día y un posterior descenso durante las últimas horas.

Cómo va a estar el viento

Las condiciones previstas también estarán acompañadas por variaciones en la dirección del viento a lo largo de las distintas franjas horarias. Durante la madrugada, el viento tuvo una dirección predominante del Noreste, mientras que durante la mañana cambiará al Sudoeste con una intensidad de entre 13 y 22 km/h. Por la tarde y la noche, la dirección predominante será del Este con velocidades de entre 13 y 22 km/h. Al igual que en las franjas anteriores, no se prevén ráfagas.

¿Hasta cuándo la lluvia?

Después de dos días de inestabilidad y de marcada nubosidad en días previos, el sol va a volver a marcar presente, para alegría de todos. Habrá que aprovecharlo porque el cielo cubierto regresar en el final de la semana.

En síntesis, el miércoles en Catamarca se desarrollará con una primera parte de la jornada fresca y con chaparrones, condiciones que se mantendrán durante la madrugada, la mañana y la tarde. La temperatura alcanzará los 17 grados durante las horas de la tarde, mientras que hacia la noche se producirá un descenso hasta los 10 grados. Al mismo tiempo, el cielo pasará a presentarse parcialmente nublado y la probabilidad de precipitaciones se reducirá al mínimo.

