Catamarca mantiene cerrados badenes y cruces por la crecida de ríos y el vertido del Dique Las Pirquitas

El Gobierno de Catamarca informó que, debido a que el Dique Las Pirquitas continúa en cota máxima y sigue vertiendo agua por el vertedero, sumado a la creciente del río del Valle, se mantiene el cierre preventivo de varios badenes y cruces en distintos puntos de la provincia.

Según la actualización difundida a las 20:00 horas de este martes 21 de enero de 2026, los pasos que permanecen cerrados son el badén de Pirquitas, el badén Pomancillo Oeste, el badén en Sierra Brava y el cruce de la Ruta de Enlace El Pantanillo.

Las autoridades señalaron que los mencionados cruces continúan inhabilitados para todo tipo de vehículos, como medida preventiva ante el elevado caudal de agua y el riesgo que implica la circulación por esas zonas.

Desde los organismos competentes se solicitó a los usuarios no intentar el cruce y respetar los cortes dispuestos en el lugar, a fin de evitar situaciones de peligro.