Catamarca participó del encuentro de apertura "mes de Chagas"

El Ministerio de Salud de la provincia participó del encuentro nacional de apertura por el mes de Chagas, que se realizó hoy con motivo del Día Nacional por una Argentina sin Chagas.

Bajo el lema "Pensemos en Chagas, es un compromiso de todxs", la apertura estuvo a cargo de la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, el director nacional de Control de Enfermedades Transmisibles, Juan Manuel Castelli, y el director de Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores, Adrián Galo, y se hizo especial referencia en no descuidar las patologías como la enfermedad de Chagas, aún en el contexto de pandemia.

Las autoridades pidieron renovar el compromiso de trabajo de todos los equipos, tanto nacionales como provinciales, para instalar nuevamente en la población la necesidad de vigilar esta patología.

Además, se presentaron las estrategias para el abordaje de Chagas 2020-2023, la estrategia para el proceso de reglamentación de la Ley de Chagas 26.281, y las actividades para el Mes de Chagas.

Al respecto, el secretario de Medicina Preventiva y Promoción en Salud, Alejandro Severini, explicó que “si bien en la conciencia general es una enfermedad que se relaciona a la pobreza o al ambiente urbano rural o rural; hoy hay una urbanización de esta problemática, porque el vector está a raíz de lo que sucede con la reforestación, con los cambios climáticos y el cambio de las estructuras de urbanizaciones, adquiriendo características cada vez más urbanas. El vector, la vinchuca, ha cambiado sus hábitos, el incremento de la temperatura media del planeta ha hecho que la vinchuca pueda esparcirse a lugares en donde antes era impensado que esté. Hay que tomarlo como un problema global y sobre todo en Argentina hubo políticas que fueron abandonando este tema y ahora hay que remontar esto, si bien hay varias provincias libres de Chagas todavía nos resta avanzar sobre esto”.

Transmisión

El secretario de Medicina Preventiva, explicó cómo es la infección por Chagas, y dijo que “la persona que tiene Chagas, si es picada por una vinchuca, esta se va infectar con el tripanosoma cruzi, o sea el parásito, y lo puede transmitir a otra persona. La transmisión vectorial, si llegara a suceder, sería bastante desfavorable, porque la idea es controlar y eliminar al vector para que no haya gente enferma. La otra es que hay que volver a hacer capacitación para profesionales, para detección y garantizar el derecho al diagnóstico y al tratamiento. En general, sobre todos los adultos en edad laboral, cuando se les realiza el estudio no tiene que ver para tratarlos y que se curen, sino para discriminarlos y no seleccionarlos para un trabajo”.

Consecuencias de tener Chagas

Severini, indicó cuáles son las consecuencias de esta enfermedad y dijo que “es un parásito que ingresa al organismo y que puede situarse en órganos blandos, en general lo que más se ve es la patología a largo plazo, que es a nivel cardíaco, porque el parásito se aloja en el músculo cardíaco y empieza a provocar problemas como la conducción del latido cardíaco, y esto trae aparejado arritmias, bloqueos, etc. Hay otras manifestaciones del Chagas, algunas que son el momento en el que la vinchuca pica y está con parásito, es el Complejo de Romaña, esto prácticamente no lo vemos; y la otras son complicaciones a nivel del aparato digestivo. Lo que más impacta es en la cardiopatía de la persona con chagas".

“Siempre es recomendable que un adulto se haga un análisis, porque es importante el seguimiento del caso por eso es fundamental tratarlo en los primeros años de vida. De todos modos es importante el control porque hay medicación que ayuda”, remarcó.

Por otro lado, el funcionario de Salud, manifestó que “se pensó que cada una de las provincias tengan un centro de referencia de detección, nosotros lo tenemos, pero es como fortalecer con nuevas tecnologías para la detección del Chagas connatal y, además, se detendrá más en el manejo integrado del tratamiento del vector, es decir, cómo se va trabajar con los domicilios, con los peri domicilios. Es ver estrategias para poder avanzar y cada vez tengamos menos presencia del vector, a menor presencia de vector y enfermos la posibilidad de transmisión va ser mucho menor”.

Al ser preguntado sobre cuál es la relación entre las palomas y la vinchuca, Severini explicó que “en realidad la vinchuca toma la sangre de animales para alimentarse con sangre caliente, como los perros, gatos, chanchos; el proceso es el más aceptado cuando toma sangre de un ser enfermo, la vinchuca hace una detección y elimina materia fecal y ahí están los parásitos. El proceso de rascado hace que el parásito ingrese a la sangre y la otra es con el elemento chupador de la vinchuca que puede transmitir”.

El médico pediatra, remarcó que es importante conocer sobre la presencia del vector en la casa, y dijo que “los chicos deben conocer como es, saber que es un insecto de alimentación nocturna. Antes estaba en el techo de caña, ahora está en la biblioteca, en los libros, en las cajas que guardamos; también hemos tenido casos en los sommiers. Hoy ya no solo la encontramos en el rancho, hoy pueden estar en cualquier casa”.

Al ser consultado sobre qué hacer al encontrar una vinchuca, Severini señaló que “primero no pisarla, taparla con un vaso o frasco, sin levantar demasiado el frasco pasar un papel por abajo y ahí girar el frasco para que la vinchuca quede adentro y se la trae al laboratorio entomológico del Ministerio de Salud, Chacabuco 169. Ahí se hace el estudio a la vinchuca y se ve si hay parásitos”.

Finalmente, el secretario de Medicina Preventiva del Ministerio de Salud, se refirió sobre si una mamá con Chagas contagia a su bebé y dijo que “con una simple extracción de sangre en la embarazada que tiene la enfermedad de Chagas, el niño podría curarse, ya que cuando nace se le hace los estudios, se lo controla y se le da el tratamiento”.