Comenzaron las obras en el Río del Valle para reparar la cañería dañada tras la crecida

La empresa Aguas de Catamarca informó que comenzaron los trabajos en el sector del Río del Valle con el objetivo de avanzar en la reparación de la infraestructura de impulsión que resultó dañada como consecuencia de la reciente crecida del río. Esta situación ha generado complicaciones en el abastecimiento de agua potable en distintos sectores de la Capital, lo que obligó a desplegar un operativo técnico y operativo para normalizar el servicio.

De acuerdo con lo informado por la empresa, el problema se originó a partir de una crecida extraordinaria del río, fenómeno que provocó la rotura de tres cruces de cañerías de impulsión pertenecientes al sistema que alimenta los pozos que abastecen a los sectores centro, sur y oeste de la ciudad. La magnitud del caudal impactó directamente sobre estas estructuras, generando daños en la infraestructura que atraviesa el cauce del río y afectando así el funcionamiento del sistema de distribución de agua.

Trabajos iniciales en la vera del río

En este contexto, personal técnico de la empresa inició tareas de movimiento de suelo en la vera del río, una etapa fundamental para preparar el terreno donde se desarrollarán las reparaciones más complejas.

El objetivo inmediato es avanzar en la reparación de la cañería de impulsión de 350 mm, que resultó dañada durante la crecida. Sin embargo, el avance de las tareas depende directamente de dos factores determinantes:

Las condiciones climáticas

El descenso del nivel del río

Si estas variables se mantienen favorables, el operativo podrá continuar según lo planificado y permitir el acceso seguro a la infraestructura afectada.

Construcción de escollera y desvío provisorio del río

Uno de los puntos centrales del operativo consiste en intervenir directamente sobre el cauce para generar condiciones de trabajo seguras.

Los trabajos que se ejecutan actualmente incluyen:

Construcción de una escollera

Realización de un desvío provisorio del curso del río

Estas obras tienen como finalidad despejar de agua el sector donde se encuentra la infraestructura dañada, permitiendo que maquinaria pesada y personal técnico puedan ingresar al área sin riesgos.

Una vez que el desvío del caudal esté concretado y el terreno se encuentre estabilizado, se podrá acceder directamente a la cañería afectada para llevar adelante la reparación estructural.

Etapas de reparación de la infraestructura

Cuando las condiciones de trabajo estén aseguradas, comenzará la intervención técnica sobre el sistema de impulsión. El proceso contempla varias etapas específicas que permitirán restituir el funcionamiento del cruce afectado.

Las tareas previstas incluyen:

Acceso a la cañería dañada

Ejecución de la reparación correspondiente

Tapado de la infraestructura intervenida

Protección del cruce de impulsión conforme a las normas técnicas

Una vez finalizados estos trabajos, se procederá a restituir el curso normal del río, completando así el proceso de reparación y protección de la infraestructura.

Maniobras operativas para sostener el abastecimiento

Mientras se desarrollan estas tareas, la empresa continúa implementando maniobras operativas en el sistema de distribución con el objetivo de sostener el abastecimiento en los sectores más comprometidos, especialmente en la zona sur de la Capital.

Entre las medidas adoptadas se encuentra la colocación de válvulas en puntos estratégicos del sistema, lo que permite redistribuir el agua desde pozos ubicados en sectores donde no es necesario cruzar el río.

Estas acciones permiten:

Abastecer a distintos barrios del sur

Reducir la dependencia exclusiva de los camiones cisterna

Optimizar el funcionamiento del sistema mientras se realizan las reparaciones

Impacto en el servicio y asistencia a los barrios

Debido a esta situación extraordinaria, el servicio de agua potable presenta distintas condiciones según la zona.

Actualmente se registran tres escenarios:

Sectores con baja presión

Sectores con interrupción del servicio

Sectores que comienzan a recuperar el suministro de manera progresiva

En los barrios más afectados, el abastecimiento continúa siendo garantizado mediante camiones cisterna, con prioridad en instituciones sensibles donde el acceso al agua resulta fundamental para el funcionamiento cotidiano.

Canales de atención para usuarios

Aguas de Catamarca también recordó a los usuarios que continúan disponibles los canales de contacto para realizar consultas o reclamos vinculados al servicio.

Los medios habilitados son:

Central telefónica: 0800-888-8255

WhatsApp: 383-4900-314

A través de estas vías, los vecinos pueden obtener información actualizada sobre el estado del servicio y solicitar asistencia en caso de ser necesario.