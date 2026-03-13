Catamarca convoca a las escuelas a participar de la Copa Robótica Educabot 2026

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia de Catamarca anunció que se encuentra abierta la inscripción para participar de la Copa Robótica Educabot 2026, una competencia educativa que convoca a estudiantes de todo el país a involucrarse en el mundo de la tecnología, la creatividad y el trabajo colaborativo.

La propuesta invita a que equipos de estudiantes representen a sus escuelas y provincias, desarrollando proyectos de robótica que serán evaluados dentro de una pista de competencia especialmente diseñada para poner a prueba sus capacidades técnicas. Cada grupo deberá diseñar, armar y programar robots capaces de resolver distintos desafíos, aplicando conocimientos adquiridos en el ámbito educativo.

Esta iniciativa se consolida como un espacio donde los jóvenes pueden experimentar con la tecnología de manera práctica, integrando saberes de distintas disciplinas y enfrentando situaciones que requieren pensamiento estratégico, planificación y resolución de problemas.

Una competencia que impulsa habilidades STEM

Uno de los principales objetivos de la Copa Robótica Educabot es fortalecer las habilidades vinculadas a las áreas STEM, un enfoque educativo que integra conocimientos de:

Ciencia

Tecnología

Ingeniería

Matemática

A través de esta experiencia, los estudiantes no solo trabajan con programación, electrónica y robótica, sino que también desarrollan competencias clave para el mundo actual, como el trabajo en equipo, la creatividad aplicada y el aprendizaje colaborativo.

La dinámica de la competencia propone que los participantes enfrenten desafíos concretos dentro de la pista, lo que obliga a los equipos a diseñar soluciones eficientes y funcionales. De esta manera, los conocimientos teóricos se transforman en herramientas prácticas para resolver problemas reales dentro del entorno de la competencia.

Además, la actividad promueve un modelo educativo basado en la experimentación, donde el error y la mejora continua forman parte del proceso de aprendizaje.

Premios y reconocimiento para los mejores equipos

La nueva edición de la Copa Robótica Educabot contempla importantes premios para los equipos ganadores, los cuales se distribuirán entre los primeros puestos de la competencia.

En particular, se premiará a los equipos que alcancen:

Primer puesto

Segundo puesto

Tercer puesto

Los premios se otorgarán tanto de forma individual como en alianzas entre equipos, una modalidad que refuerza el espíritu colaborativo del certamen y fomenta la cooperación entre los participantes durante el desarrollo de las pruebas.

Previamente, cada provincia contará con sus equipos ganadores, quienes tendrán la oportunidad de representar a su jurisdicción en las instancias finales de la competencia.

Una propuesta para fortalecer la cultura de la innovación

Desde el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología se invita a las instituciones educativas de toda la provincia de Catamarca a conformar sus equipos y sumarse a esta propuesta formativa que busca potenciar el desarrollo de habilidades tecnológicas en las aulas.

La participación en este tipo de iniciativas permite que estudiantes y docentes se involucren en proyectos de innovación educativa, integrando herramientas digitales y metodologías que favorecen el aprendizaje activo.

Además, la competencia se presenta como una oportunidad para impulsar la cultura de la innovación, promoviendo espacios donde la creatividad, la experimentación y el pensamiento científico se convierten en protagonistas del proceso educativo.

Las escuelas interesadas en participar pueden obtener más información e inscribirse a través del sitio oficial de la competencia:

https://www.coparobotica.com

Acerca de la Copa Robótica

La Copa Robótica es una iniciativa nacional impulsada por Educabot, desarrollada en alianza con First Global Challenge y Experiential Robotics Platform (XRP), con el apoyo de la Fundación Sadosky.

Estas organizaciones trabajan de manera conjunta para promover el acceso a la robótica y la programación en las aulas, impulsando el modelo educativo STEAM mediante desafíos globales y experiencias prácticas que conectan la tecnología con el aprendizaje.