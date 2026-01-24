  • Dólar
  • BNA $1405 ~ $1455
  • BLUE $1465 ~ $1485
  • TURISTA $1826.5 ~ $1826.5

29 C ° ST 30.55 °

Unión Radio 91.3 en vivo

Catamarca: Tormentas provocaron destrozos en Belén y complicaciones en rutas por derrumbes

La intensa lluvia registrada en las últimas horas causó daños en espacios públicos y generó derrumbes y desprendimientos de rocas en rutas provinciales y nacionales, con intervención de Vialidad y pedido de extrema precaución.

24 Enero de 2026 19.13

Las fuertes tormentas que se registraron en la tarde de este sábado en distintos puntos de Catamarca dejaron importantes consecuencias, tanto en zonas urbanas como en la red vial provincial y nacional, con destrozos materiales, caída de árboles y serias complicaciones para la circulación.

En la ciudad de Belén, el temporal provocó graves daños en la plaza Olmos y Aguilera. La intensidad del viento y la lluvia ocasionó la caída de varios árboles, además de roturas de luminarias y otros deterioros en el tradicional paseo público, lo que generó preocupación entre vecinos y autoridades locales.

Las precipitaciones también impactaron de lleno en las rutas provinciales. En la Ruta Provincial N°5, particularmente en el tramo de la Cuesta de Los Ángeles, se registraron nuevos derrumbes y desprendimientos de rocas que afectaron la calzada. Ante esta situación, se solicitó a los usuarios transitar con extrema precaución, respetando la señalización y las indicaciones del personal que se encuentra trabajando en el lugar.

Desde la Dirección Provincial de Vialidad informaron que los inconvenientes se extienden tanto a la Ruta Provincial N°5 como a la Ruta Provincial N°4. En esta última, camino a El Rodeo, se produjeron desprendimientos de rocas y derrumbes a la altura del sector conocido como La Virgen, donde personal vial realiza tareas de despeje y limpieza del material acumulado sobre la calzada.

En todos los sectores afectados, equipos de Vialidad Provincial se encuentran desplegados realizando trabajos de aseguramiento y despeje, con el objetivo de restablecer las condiciones normales de transitabilidad en el menor tiempo posible, mientras se insiste en la necesidad de extremar las medidas de precaución al circular.

A estas complicaciones se suman las registradas en la Ruta Nacional N°60. Vialidad Nacional informó que se debe transitar con precaución en el tramo comprendido entre Cerro Negro y Tinogasta. Si bien el caudal de agua en los badenes ya descendió, persiste la presencia de material de arrastre sobre la calzada, lo que representa un riesgo para los conductores.

Tags
Belén Catamarca Lluvias

MÁS LEIDAS

Seguí leyendo también