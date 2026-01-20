Chocó contra un poste del tendido eléctrico y dejó sin luz a barrios del sur capitalino

Un accidente de tránsito ocurrido en la mañana de este martes generó complicaciones en el suministro eléctrico en sectores del sur de la ciudad Capital. Un automóvil colisionó contra un poste del tendido eléctrico ubicado sobre la avenida Ojo de Agua, provocando daños en la infraestructura y la interrupción del servicio para numerosos vecinos de la zona.

El siniestro se registró alrededor de las 9 de la mañana, de acuerdo con la información brindada por la empresa distribuidora de energía EC SAPEM. Como consecuencia del fuerte impacto, la columna resultó severamente dañada, lo que obligó a realizar un corte preventivo del suministro eléctrico para evitar mayores riesgos y permitir el inicio de las tareas de reparación.

Tras el choque, personal técnico y operarios de EC SAPEM se hicieron presentes en el lugar para evaluar la magnitud de los daños y comenzar con los trabajos necesarios para la reconstrucción del tendido afectado. Las tareas incluyen el reemplazo del poste impactado y la reposición de cables, labores que requieren tiempo y condiciones de seguridad adecuadas debido a la complejidad de la infraestructura comprometida.

Desde la distribuidora informaron que, como consecuencia directa del accidente, varios barrios del sur capitalino permanecen sin servicio eléctrico. La interrupción afecta tanto a viviendas particulares como a comercios y otros espacios que dependen del suministro para el desarrollo de sus actividades habituales, generando inconvenientes en una franja horaria de alta circulación y movimiento urbano.

Voceros de EC SAPEM indicaron que la restitución del servicio demandará "un par de horas", aunque aclararon que el tiempo estimado puede variar en función del avance de las tareas y de la necesidad de reemplazar componentes dañados. En ese sentido, señalaron que el objetivo principal es garantizar una reparación segura y duradera que permita restablecer el suministro sin riesgos adicionales.