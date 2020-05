Clínicas y sanatorios de la provincia recortan sueldos y advierten que podrían cobrar plus

Clínicas y sanatorios de la provincia ya comenzaron a cargar el costo de la crisis sobre los profesionales de la salud en plena pandemia del coronavirus. El sector privado avanzó en los últimos días con recortes salariales y advierte que, de no recibir una ayuda económica por parte del Ejecutivo provincial que compense los ingresos no percibidos durante los meses que dure la cuarentena, se comenzará a cobrar un plus por los servicios.

“Acá en el mes de marzo, cuando se declaró la cuarentena, hubo una suba exorbitante de los insumos. Subieron todos los insumos, sobre todo los importados y esto hace imposible que podamos cumplir las prestaciones. Sumado a ello la suba del dólar. En tres meses subió al doble. Muchas cosas las compramos por dólar oficial y otras por el dólar blue, Es algo que nos afecta tremendamente”, indicó esta mañana el presidente de la Federación de Clínicas y Sanatorios (FECLISA), Jorge Saavedra.

En diálogo con Radio Valle viejo, Saavedra detalló: “Pedimos hace dos meses a la obra social provincial primero, después pedimos al Ministerio de Economía, y nos dijeron que no había recursos. Y eso es mentira porque a la provincia, todos los recursos que vienen, se están utilizando para salud. No se están haciendo obras públicas, no se está gastando en combustible, ni en ninguna otra cosa que no sea salud. Entonces creo que sí hay recursos para recomponer los aranceles de las clínicas, porque la situación es sumamente delicada y no podemos, con un aumento de más del 100% en los insumos, seguir atendiendo de esta forma”.

Además, confesó que en lo que va del aislamiento obligatorio, la atención en los centros privados cayó más de la mitad: “No hay pacientes, muchas de las clínicas están trabajando a un 20 o 30%. No llegan a un 50%. Ocurrió en el mes de abril y está sucediendo lo mismo en mayo. No tenemos ingreso, por eso necesitamos una composición arancelaria para poder seguir trabajando”.

“En Catamarca, las clínicas no tuvimos ningún tipo de reducción de impuestos, ni nacional, provincial o municipal. En vez de bajarnos los servicios, nos aumentaron”, subrayó.

Ante la consulta sobre la reducción de los salarios de los empleados, el titular de FECLISA explicó que cada institución tomará las medidas que sean necesarias para afrontar el impacto de la crisis del COVID-19. “Todos los gremios y todas las obras sociales redujeron el sueldo a los empleados de acuerdo a los ingresos, a la actividad o al trabajo que tuvieron. Nos cuesta mucho mantener empleados en sala común cuando no hay pacientes. Por eso es que la situación es muy difícil para las clínicas, y para no despedir personal o tener la disyuntiva de cerrar o continuar, algunas clínicas toman medidas de reducir el pago de haberes para poder seguir subsistiendo”, explicó Saavedra.