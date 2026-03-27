Malestar docente: abuchearon a Rosales Matienzo en una capacitación

El malestar del sector docente en Catamarca volvió a quedar en evidencia este viernes durante una actividad pública que terminó con un momento incómodo para el titular de la cartera educativa. El ministro Nicolás Rosales Matienzo fue abucheado y silbado por docentes en el Cine Teatro Catamarca, en el marco de una capacitación de gran convocatoria.

El episodio se produjo en un contexto marcado por la reciente firma de la paritaria docente, que estableció un básico mínimo de $870.000, pero que, lejos de cerrar el conflicto, dejó en evidencia una persistente disconformidad dentro del sector.

La paritaria que no logró calmar la tensión

El acuerdo salarial alcanzado entre la Provincia y la Intersindical docente fijó un piso salarial que no logró satisfacer a una parte importante de los trabajadores de la educación. A pesar de haber sido formalmente rubricado, el entendimiento no consiguió disipar el clima de tensión que se venía gestando.

El episodio en el Cine Teatro se convirtió en una muestra concreta de esa situación. La reacción de los docentes no fue aislada, sino que se inscribe en un escenario más amplio donde el malestar continúa latente.

El momento del abucheo

Según lo confirmado a La Unión, el incidente tuvo lugar durante el discurso de apertura de la jornada de capacitación, en la previa de la presentación del ministro. Fue allí cuando los docentes presentes comenzaron a manifestar su rechazo mediante silbidos, abucheos y aplausos marcando la disconformidad.

La escena se desarrolló en un evento que contaba con una alta concurrencia de educadores de todos los niveles, lo que amplificó el impacto del episodio. El mal momento fue notorio y marcó el tono de la jornada, evidenciando la distancia entre las autoridades educativas y una parte del colectivo docente.

El hecho adquiere relevancia no solo por su intensidad, sino por el contexto en el que se produjo: una actividad institucional destinada a la formación y el intercambio académico.

Un escenario de alta visibilidad

El acto se desarrollaba en el marco de una capacitación que tenía como eje la inclusión educativa, con la disertación del Dr. Daniel Valdez sobre "Autismo, caja de herramientas para brindar apoyos en la escuela".

La actividad fue organizada por la APPAC y contó con el auspicio de el Ministerio de Educación, la Municipalidad de la Capital y la Defensoría del Pueblo.

Este marco institucional le otorgaba al evento un carácter relevante dentro de la agenda educativa, lo que hizo aún más visible el episodio protagonizado por los docentes.

Un conflicto que se traslada a cada ámbito

Lo ocurrido en el Cine Teatro Catamarca no aparece como un hecho aislado, sino como parte de una dinámica que se podría repetir en distintos espacios donde vuelvan a coincidir docentes y autoridades educativas.

El malestar, según se desprende de lo sucedido, se expresa de manera directa cada vez que se generan instancias de encuentro. En ese sentido, el episodio refuerza la idea de que la disconformidad no ha sido resuelta tras la paritaria, que los reclamos encuentran nuevos canales de expresión y que las actividades públicas podrían convertirse en escenarios de visibilización.