Cocaína, marihuana y tres detenidos: allanamiento antidrogas en Catamarca

En el marco de una ardua tarea investigativa, efectivos de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia llevaron adelante un procedimiento que culminó con un importante golpe al narcomenudeo en la Capital catamarqueña. Durante la jornada de este jueves, y bajo directivas emanadas del Juzgado Federal, los uniformados materializaron un allanamiento en un domicilio ubicado en la manzana "E" del barrio Parque Norte.

El despliegue no fue improvisado. Según se desprende de la información oficial, el operativo fue el resultado de un seguimiento previo que permitió reunir los elementos suficientes para solicitar la orden judicial. De esta manera, la irrupción en el inmueble se produjo en un contexto de planificación, pero también de determinación y contundencia, características que marcaron el desarrollo de la intervención policial.

La irrupción y el control del escenario

Uno de los aspectos más relevantes del procedimiento fue la forma en que los efectivos ingresaron al domicilio. La irrupción en el inmueble se realizó con rapidez y precisión, asegurando el control total del lugar. Este tipo de intervenciones, en escenarios vinculados al narcomenudeo, suelen implicar momentos de alta tensión, donde la firmeza de la acción policial resulta determinante para evitar riesgos y garantizar el éxito del operativo.

En este contexto, la acción de los investigadores fue directa y efectiva, neutralizando cualquier posible resistencia y permitiendo avanzar inmediatamente con las tareas de requisa. La escena dejó en evidencia el impacto de la intervención: un golpe concreto sobre la estructura de comercialización ilegal que operaba en el lugar.

Elementos secuestrados: droga y herramientas de comercialización

Tras asegurar el inmueble, los investigadores procedieron al secuestro de diversos elementos vinculados a la actividad ilícita. Entre lo incautado, se destacan:

47 envoltorios de plástico con sustancias prohibidas

con sustancias prohibidas Sustancia herbácea que, tras la prueba de campo, resultó ser Marihuana

Sustancia tipo polvo de color blanco, identificada como Cocaína

Un teléfono celular , presumiblemente utilizado para la coordinación de las actividades

, presumiblemente utilizado para la coordinación de las actividades Una balanza digital tipo gramera , elemento clave en la dosificación y venta de estupefacientes

, elemento clave en la dosificación y venta de estupefacientes Ansiolíticos, cuya presencia también quedó bajo investigación

La confirmación de las sustancias se realizó mediante la prueba de campo correspondiente, un procedimiento técnico habitual que permite determinar de manera preliminar el tipo de droga incautada.

Tres detenidos a disposición de la Justicia

Concluido el allanamiento, el personal interviniente procedió a la detención de tres personas vinculadas al hecho. Se trata de:

Dos mujeres de 26 y 31 años

Un hombre de 37 años

Los tres quedaron alojados en dependencias policiales, a disposición de la Justicia interviniente. La detención de estas personas representa un paso clave dentro de la investigación, ya que permitirá profundizar sobre la red de comercialización y posibles conexiones.