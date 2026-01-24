Con Galleguillo y "La Sole", la segunda luna del Festival El Fuerte promete una noche de fiesta

Esta noche, el Festival Nacional e Internacional El Fuerte de Andalgalá vivirá su segunda luna, con una propuesta artística de gran jerarquía que reunirá a destacados referentes del folklore nacional junto a artistas locales, reafirmando la identidad cultural y la diversidad musical que caracteriza al evento.

La grilla estará encabezada por Soledad Pastorutti, una de las figuras más emblemáticas del folklore argentino. "La Sole" regresa al escenario del Festival El Fuerte luego de más de dos décadas, ya que su última presentación fue el 4 de febrero de 2001. Esta noche, volverá a encontrarse con el público andalgalense con toda su energía y su reconocida puesta festiva, recorriendo una trayectoria marcada por el éxito, la renovación del género y una profunda conexión con la gente.

También dirá presente Sergio Galleguillo, referente indiscutido del folklore riojano, quien traerá al festival toda la chaya, con su estilo festivo y participativo que invita al canto y al baile. Su carrera lo posiciona como uno de los artistas más convocantes del país, llevando la cultura y las tradiciones de La Rioja a los principales escenarios nacionales.

Desde el norte argentino, Llokallas aportará la fuerza del folclore andino de la provincia de Jujuy, con una propuesta que rescata los sonidos ancestrales y la identidad de la región puneña, generando un clima de profundo arraigo cultural.

Por su parte, Canto del Alma representará al folclore salteño, con un repertorio que refleja las raíces tradicionales del canto popular del norte, destacándose por su compromiso con la preservación y difusión de la música folklórica.

La segunda luna se completará con la participación de artistas locales, quienes tendrán un espacio destacado para mostrar su talento ante un marco de público que se espera nuevamente multitudinario. De esta manera, el Festival El Fuerte continúa consolidándose como un punto de encuentro cultural, donde convergen historia, tradición y celebración popular.