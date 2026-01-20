Cortan la Ruta Provincial N°24 entre Miraflores y Las Tejas

La Ruta Provincial N°24, que conecta las localidades de Miraflores y Las Tejas, permanece interrumpida al tránsito como consecuencia de la crecida del río Ongolí, que afecta directamente el paso por ese sector. La medida fue adoptada por razones de seguridad, ante el incremento del caudal registrado en las últimas horas, y se mantendrá vigente hasta que las condiciones permitan restablecer la circulación con normalidad.

Según informó Vialidad Provincial, el avance del agua sobre la calzada imposibilita el tránsito seguro de vehículos y representa un riesgo tanto para conductores particulares como para transportes de mayor porte. Por ese motivo, se dispuso el corte total del tramo afectado, con señalización preventiva y presencia de personal en la zona para advertir a los usuarios.

El río Ongolí experimentó un aumento significativo de su caudal, situación que suele registrarse tras períodos de lluvias intensas en la región y que impacta de manera directa en caminos provinciales y accesos rurales. En este contexto, las autoridades priorizaron la prevención de siniestros viales y eventuales situaciones de emergencia, evitando que los conductores intenten atravesar un sector comprometido por el agua.

Desde los organismos responsables del control vial se solicitó expresamente a la población no intentar el cruce bajo ninguna circunstancia, aun cuando el nivel del agua pudiera parecer transitable. Este tipo de situaciones representa un peligro latente, ya que la fuerza del caudal puede incrementarse de manera repentina, erosionar la calzada o generar socavones no visibles desde la superficie.

Además, se pidió a los usuarios respetar la señalización instalada en el lugar y seguir las indicaciones del personal apostado en el sector. La experiencia indica que muchos incidentes ocurren cuando se subestiman las advertencias oficiales o se intenta avanzar por caminos anegados sin evaluar los riesgos reales.