Corte programado de energía para San Antonio y aledaños

La empresa Energía de Catamarca SAPEM pone en conocimiento de los Señores Usuarios el programa de suspensión de servicio eléctrico a realizarse conforme al siguiente detalle:
FECHA: MIÉRCOLES 22 DE JULIO DE 2020
HORARIO: 08:00 A 13:00 HS.
SOLICITADO POR: E.C. SAPEM
DISTRIBUIDOR/S: SIERRA BRAVA 13,2kV
ALIMENTACION: E.T. SIERRA BRAVA
MOTIVO: MANTENIMIENTO GENERAL Y PODA LMT 13,2kV. MANTENIMIENTO DE SETAS.
ZONA EN MT: DESDE SECCIONADOR BAJO CARGA ANTIGUO POLVORÍN HASTA SECCIONADOR TRIPOLAR DE LA CASONA Y HASTA SECCIONADOR TRIPOLAR DERIVACIÓN AL ÁGUILA RENGA.
USUARIOS RESIDENCIALES: USUARIOS RESIDENCIALES, LOCALES COMERCIALES, DESTACAMENTO POLICIALES, ANTENAS TELEFÓNICAS, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO, EL HOSPICIO (NORTE Y SUR), Y LOS BARRIOS: B°20 VIV, B° JUAN XXIII, B° 38 VIV, B° LAS FLORES San Antonio), B°30 VIV.