Corte programado de energía para San Antonio y aledaños

20 Julio de 2020 09.25

La empresa Energía de Catamarca SAPEM pone en conocimiento de los Señores Usuarios el programa de suspensión de servicio eléctrico a realizarse conforme al siguiente detalle: 

FECHA: MIÉRCOLES 22 DE JULIO DE 2020 

HORARIO: 08:00 A 13:00 HS. 

SOLICITADO POR: E.C. SAPEM 

DISTRIBUIDOR/S: SIERRA BRAVA 13,2kV 

ALIMENTACION: E.T. SIERRA BRAVA 

MOTIVO: MANTENIMIENTO GENERAL Y PODA LMT 13,2kV. MANTENIMIENTO DE SETAS. 

ZONA EN MT: DESDE SECCIONADOR BAJO CARGA ANTIGUO POLVORÍN HASTA SECCIONADOR TRIPOLAR DE LA CASONA Y HASTA SECCIONADOR TRIPOLAR DERIVACIÓN AL ÁGUILA RENGA. 

USUARIOS RESIDENCIALES: USUARIOS RESIDENCIALES, LOCALES COMERCIALES, DESTACAMENTO POLICIALES, ANTENAS TELEFÓNICAS, UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO, EL HOSPICIO (NORTE Y SUR), Y LOS BARRIOS: B°20 VIV, B° JUAN XXIII, B° 38 VIV, B° LAS FLORES San Antonio), B°30 VIV.

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