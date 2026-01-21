Cuánto cobra el personal de las Fuerzas Armadas Argentinas en enero de 2026

El personal de las Fuerzas Armadas Argentinas no recibió confirmación sobre un aumento de salarios para los primeros meses de 2026. Por ahora, los sueldos vigentes son los que se fijaron en la última actualización oficial.

El último incremento para los integrantes del Ejército Argentino, la Armada y la Fuerza Aérea se estableció a través de la resolución conjunta 63/2025 del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Economía. Esa medida, firmada por Luis Caputo y Luis Petri, determinó los haberes para el período de junio a noviembre de 2025.

La resolución alcanzó a todas las jerarquías, tanto al personal superior como a suboficiales y voluntarios, y la actualización se reflejó de manera proporcional según la escala vigente.

Cuánto cobra cada jerarquía de las Fuerzas Armadas en enero de 2026

Desde el 1° de noviembre de 2025, los haberes mensuales quedaron de la siguiente manera:

Teniente General, Almirante, Brigadier General: $2.809.917

$2.809.917 General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor: $2.505.827

$2.505.827 General de Brigada, Contralmirante, Brigadier: $2.283.057

$2.283.057 Coronel, Capitán de Navío, Comodoro: $1.999.757

$1.999.757 Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro: $1.738.692

$1.738.692 Mayor, Capitán de Corbeta: $1.369.800

$1.369.800 Capitán, Teniente de Navío: $1.134.465

$1.134.465 Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente: $1.009.040

$1.009.040 Teniente, Teniente de Corbeta: $909.683

$909.683 Subteniente, Guardiamarina, Alférez: $823.875

$823.875 Suboficial Mayor: $1.404.956

$1.404.956 Suboficial Principal: $1.245.527

$1.245.527 Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante: $1.104.170

$1.104.170 Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar: $971.246

$971.246 Sargento, Cabo Principal: $871.959

$871.959 Cabo Primero: $782.532

$782.532 Cabo, Cabo Segundo: $724.278

$724.278 Voluntario de Primera, Marinero de Primera: $659.720

$659.720 Voluntario de Segunda, Marinero de Segunda: $610.510

Sueldos de la Policía de Establecimientos Navales

Comisario Inspector: $866.190

$866.190 Comisario: $831.408

$831.408 Subcomisario: $773.326

$773.326 Oficial Principal: $674.443

$674.443 Oficial Inspector: $613.554

$613.554 Oficial Subinspector: $513.149

$513.149 Oficial Ayudante: $425.056

$425.056 Oficial Subayudante: $373.832

$373.832 Subescribiente: $610.398

$610.398 Sargento Primero: $461.134

$461.134 Sargento: $441.889

$441.889 Cabo: $354.333

$354.333 Agente de Primera: $342.491

$342.491 Agente de Segunda: $336.947

Qué se sabe sobre futuros aumentos para el personal militar

Por el momento, no hay confirmación oficial sobre nuevos aumentos para el personal de las Fuerzas Armadas en 2026. La última resolución estableció que el gasto para cumplir con estos haberes se cubrirá con los créditos del Presupuesto General de la Administración Pública Nacional del Ministerio de Defensa.

El sector sigue a la espera de definiciones por parte de las nuevas autoridades, mientras los sueldos actuales se mantienen según la escala fijada en noviembre de 2025.