Denuncian a un supermercado ante el INADI por falsa acusación y discriminación

Durante el fin de semana, Gustavo Verón, un joven periodista del medio, vivió un duro momento en un supermercado de la peatonal. El hecho se dio cuando uno de los empleados de la firma acusó al joven, que solo por descripción debemos mencionar que tiene una discapacidad, fue acusado de ladrón. Ante esto, Gustavo, además de negar el hecho, reclamó que lo requisaran o que mostraran las pruebas que comprobaran la tan grave recriminación. Ninguna de esas dos cosas fue ofrecida por el personal de la firma.

La madre del joven, Carmen Verón, habló ayer en una radio local, donde comentó que ella y su hijo son habituales clientes de ese local de calle Rivadavia y que, tras el bochornoso momento, decidieron realizar una denuncia ante el INADI. En el relato, Carmen manifestó que: “Fuimos al supermercado con mi hijo. En un momento él me avisa que se iba hasta el baño. Después, lo escucho que estaba discutiendo y me voy a ver lo que estaba pasando. Vi a un señor grande, supuestamente el gerente del supermercado, quien le pedía a mi hijo que se retire porque había entrado a robar”. Luego, agregó: “La gente nos miraba y, claro, habrán pensado que siendo un chico discapacitado debe ser ladrón. Porque la gente, por ahí, es rápida para prejuzgar”. Sobre la situación que podría haber generado que se alertara sobre el supuesto robo, ella comentó: “La llave del baño tenía un dispositivo, que sonó cuando él entró y cuando él salió”. No obstante las explicaciones y el reclamo de evidencias, el responsable del lugar no habría hecho ningún otro comentario.

Tras el hecho, Gustavo no solo hizo una exposición policial, sino que se comunicó tanto con el INADI como con la Dirección de Derechos Humanos. “Él dijo que va a llegar hasta las últimas consecuencias porque no se puede dejar pasar una cosa así. Hoy, es él y mañana, puede ser otra persona”, finalizó su madre.

Al conocerse el hecho, Gustavo sumó el acompañamiento de muchos que lo conocen y apoyan.