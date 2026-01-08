Arranca el Festival de Jesús María 2026: ¿cuándo se presentan los artistas de Catamarca?

Este jueves 8 de enero se levanta el telón de una nueva edición del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, uno de los encuentros culturales más emblemáticos y convocantes de la Argentina. En su 60ª edición, el tradicional festival cordobés se desarrollará a lo largo de once noches consecutivas en el escenario Martín Fierro, un espacio que a lo largo de seis décadas se consolidó como plataforma de lanzamiento y consagración de artistas del folklore y la música popular.

La edición Jesús María 2026 llega con una grilla de primer nivel que combina figuras consagradas, nuevas voces y una marcada diversidad de géneros. El folklore vuelve a ocupar un lugar central, con la presencia de referentes históricos como Abel Pintos, Luciano Pereyra, El Chaqueño Palavecino, Jorge Rojas, Los Manseros Santiagueños, Soledad Pastorutti, Los Tekis, Los Nocheros y Sergio Galleguillo, entre otros nombres que garantizan noches multitudinarias.

A la propuesta tradicional se suma, una vez más, el cuarteto, género identitario de Córdoba que en los últimos años se consolidó como uno de los grandes atractivos del festival. En ese marco, La K'onga, Ulises Bueno, Q'Lokura, Dale Q'Va y El Loco Amato aportarán ritmo y baile a una programación pensada para públicos diversos y de todas las edades.

La grilla 2026 también ofrece espacio para la música popular, el chamamé, la cumbia y las nuevas fusiones, reafirmando el perfil plural de Jesús María como un festival que dialoga con las tradiciones, pero también con las transformaciones del panorama musical argentino.

Presencia catamarqueña en Jesús María 2026

Catamarca volverá a decir presente en uno de los escenarios más importantes del país, con artistas que representan la identidad cultural de la provincia. Entre ellos se destacan Carafea y Loy Carrizo, quienes se presentarán el martes 13 de enero y el 16 de enero respectivamente, compartiendo jornada con Sergio Galleguillo, Juan Fuentes y Euge Quevedo. Además, la cantante Nati Pastorutti actuará en la noche inaugural del jueves 8 de enero, mientras que otros proyectos del NOA y la región tendrán participación a lo largo del festival.

La presencia de músicos catamarqueños en Jesús María no solo implica visibilidad nacional, sino también el reconocimiento a una escena artística que viene creciendo sostenidamente y ganando espacio en los principales festivales del país.

Grilla completa día por día

Jueves 8 de enero

Jairo - Destino San Javier - Los Nombradores del Alba - Damián Córdoba - Nati Pastorutti - Decime Chango - Bien Argentino

Viernes 9 de enero

Los Palmeras - Q'Lokura - Los 4 de Córdoba - Ángelo Aranda - Lautaro Rojas - DJ Fer Palacio

Sábado 10 de enero

Abel Pintos - Los Nocheros - Los Herrera - Los Trajinantes - Sant2 - Mati Rojas

Domingo 11 de enero

Lázaro Caballero - Christian Herrera - Piko Frank - Lucas Sugo - Campedrinos - Magui Olave

Lunes 12 de enero

Los Tekis - La T y La M - Ke Personajes - Diableros Jujeños - Kepianco - Ceibo

Martes 13 de enero

Sergio Galleguillo - LBC y Euge Quevedo - Juan Fuentes - Carafea - Jessica Benavídez

Miércoles 14 de enero

Luciano Pereyra - La K'onga - Nahuel Pennisi - Maggie Cullen - La Callejera

Jueves 15 de enero

Soledad - El Indio Lucio Rojas - Paquito Ocaño - Los Carabajal - Orellana Lucca - Chequelo

Viernes 16 de enero

Chaqueño Palavecino - El Loco Amato - Las Voces de Orán - Cabales - Canto 4 - Los Alonsitos - Loy Carrizo

Sábado 17 de enero

Jorge Rojas - Ahyre - Cazzu - Ulises Bueno - Guitarreros - La Clave Trío

Domingo 18 de enero

Los Manseros Santiagueños - Raly Barrionuevo - Dúo Coplanacu - DesaKta2 - Flor Paz - Simón Aguirre

Con once noches de música, tradición gaucha y figuras de primer nivel, Jesús María 2026 se perfila como una de las ediciones más destacadas de su historia, reafirmando su lugar como punto de encuentro imprescindible del verano argentino.