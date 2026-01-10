Conmoción: encontraron el cuerpo de una joven en una bolsa de residuos

Una joven fue hallada asesinada en la provincia de Tucumán y hay hermetismo debido a que, por el momento, no hay detenidos ni sospechosos, aunque sí confirman que se trató de una muerte violenta.

La víctima, identificada como Erika Antonella Álvarez, de 25 años, fue hallada este jueves en un basural de la zona de Manantial Sur por dos mujeres que realizaban tareas de limpieza y encontraron una bolsa de residuos con un cuerpo, por lo que dieron aviso a la Policía.

Tras el operativo en el lugar, familiares de la víctima se acercaron y lograron identificar a Álvarez por sus tatuajes.

Acerca de la investigación y qué pudo haber ocurrido, el subjefe de la Policía, Roque Íñigo, dio detalles de cómo avanza la pesquisa y las pistas que tienen.

Las autoridades buscan reconstruir las últimas horas con vida de la joven debido que, aunque no había denuncia por falta de paradero, sus familiares informaron que no tenían noticias de ella desde el martes.

"Están previstas inspecciones en la vivienda que habitaba la víctima y un relevamiento exhaustivo de cámaras de seguridad del área, con el objetivo de determinar con mayor exactitud cuándo y en qué circunstancias abandonó su domicilio", detalló Íñigo.

Aunque por el momento no hay detenidos, ni sospechosos, el subjefe policial indicó que Álvarez tenía una pareja actual y una ex pareja, por lo que se espera que la Fiscalía amplié la investigación para esa hipótesis.

Cortaba el pasto en las canchas de un club y encontró un cadáver

En Misiones, un empleado halló un cadáver en avanzado estado de descomposición durante tareas de mantenimiento en el club Crucero del Norte

Un trabajador de Crucero del Norte halló un cadáver en estado avanzado de descomposición en las canchas auxiliares del club, situadas en Garupá, provincia de Misiones, según confirmaron fuentes oficiales.

El descubrimiento ocurrió días atrás en la cancha auxiliar número 3 del predio, localizado en el paraje Santa Inés, mientras el empleado efectuaba trabajos de mantenimiento.

Tal como publicó el portal El Territorio, el cuerpo apareció en una zona que suele utilizarse para los entrenamientos del plantel, que este año participará en la Liga Posadeña de Fútbol y el Torneo Regional Federal Amateur, luego de haber descendido del Torneo Federal A en 2025. No obstante, el cadáver se ubicaba en un sector poco transitado y con el pasto crecido.

El operario que cortaba el césped y se topó con el cuerpo notificó rápidamente al presidente del club, quien estaba en el predio, y este a su vez avisó a la Policía de Misiones.

Al arribar al lugar, agentes de la comisaría correspondiente aseguraron la zona y dieron intervención al fiscal René Casals y al juez Ricardo Balor. Además, solicitaron el apoyo de la Policía Científica y un médico policial para las primeras tareas periciales y forenses.

Fuentes policiales detallaron que el cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición, por lo que se aguardan los resultados de la autopsia del cuerpo médico forense para su identificación y para conocer las circunstancias del fallecimiento.

Medios locales, como Canal 12, indicaron en las últimas horas que se trataría de una persona en situación de calle y que no habría signos de una muerte violenta, pero sí de posible exposición al fuego. Aún no se logró dar con su identidad.