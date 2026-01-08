Alerta amarilla para toda Catamarca: el pronóstico del tiempo para los próximos días

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla que abarca la totalidad del territorio de Catamarca ante la llegada de un frente de inestabilidad climática. Según el organismo, las condiciones meteorológicas adversas comenzarán a manifestarse este jueves 8 de enero y se extenderán hasta la jornada del viernes.

El área de cobertura será afectada por tormentas aisladas, algunas de las cuales podrían alcanzar niveles de intensidad fuerte o incluso severa. Las autoridades advierten sobre la posibilidad de abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, intensa actividad eléctrica y la caída de granizo. Asimismo, se prevén ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 km/h.

Acumulados y condiciones en la Puna

Se estima que los valores de precipitación acumulada oscilarán entre los 20 y 50 mm, con la posibilidad de que estas cifras sean superadas de forma puntual en determinadas zonas. En las regiones de alta montaña y zonas cordilleranas, los especialistas indicaron que las precipitaciones podrían presentarse mayormente en forma de nieve o granizo.

Proyecciones para el Valle Central

El pronóstico detallado para la capital y zonas aledañas anticipa un respiro frente a las altas temperaturas veraniegas, aunque bajo condiciones de inestabilidad:

Jueves 8 de enero: Se esperan tormentas fuertes durante gran parte del día. Los vientos soplarán desde el sector sur con ráfagas de hasta 50 km/h. La temperatura mínima será de 20°C y la máxima alcanzará los 29°C.

Viernes 9 de enero: Persistirá la inestabilidad con tormentas fuertes por la mañana, evolucionando a tormentas aisladas hacia la tarde. Los vientos rotarán del suroeste al sureste, con una mínima de 17°C y una máxima de 27°C.

Sábado 10 de enero: Mejora el tiempo con cielo parcialmente nublado y un 0% de probabilidad de lluvia. El termómetro comenzará a subir nuevamente, marcando una mínima de 19°C y una máxima de 32°C.

Domingo 11 de enero: Se espera una jornada calurosa con cielo algo nublado y vientos del sector noreste. La temperatura oscilará entre los 22°C de mínima y los 35°C de máxima.

Ante la vigencia del alerta, se recomienda a la población evitar sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra y mantenerse alejados de zonas bajas o propensas a inundaciones.