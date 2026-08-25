Más de 25.000 niños y niñas festejaron el Día de las Infancias en Catamarca

El Gobierno de la Provincia de Catamarca celebró este martes el Día de las Infancias con una multitudinaria jornada en el Predio Ferial, donde más de 25.000 niños y niñas participaron de "El Mundo de Colores", acompañados de manera cercana por sus familias. La celebración reunió a niños y sus familias, que se acercaron para compartir una tarde especialmente pensada para las infancias.

La magnitud de la convocatoria convirtió al evento en un verdadero punto de encuentro provincial, donde la alegría, el entretenimiento y la recreación fueron los denominadores comunes de una jornada inolvidable para la comunidad.

Participación institucional y presencia de autoridades

La importancia del acontecimiento se vio reflejada en la jerarquía de los funcionarios presentes. El evento contó con la presencia del gobernador Raúl Jalil y el intendente de la Capital, Gustavo Saadi, quienes acompañaron a los vecinos junto a gran parte del gabinete provincial:

Daiana Roldán, ministra de Cultura, Turismo y Deporte.

Alberto Natella, ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia.

Gonzalo Mascheroni, ministro de Desarrollo Social.

Verónica Soria, ministra de Educación y Trabajo.

Paola Soria, presidenta de la Cámara de Diputados.

La presencia de estas figuras institucionales subrayó el compromiso político y social con las políticas públicas destinadas a la niñez en la región.

Espectáculos estelares y propuestas recreativas

A lo largo del evento, los asistentes pudieron disfrutar de una amplia variedad de atracciones diseñadas para toda la familia. La programación incluyó:

Juegos y propuestas recreativas distribuidas en todo el predio.

Espectáculos en vivo de gran convocatoria.

Sorteos y premios que sumaron entusiasmo continuo durante toda la jornada.

Atracciones familiares variadas para el disfrute general.

Uno de los momentos más esperados de la jornada fue la participación de los invitados nacionales Filito y el gran cierre de Topa, quienes fueron parte de esta gran celebración y compartieron una tarde llena de música, alegría y entretenimiento, desatando la euforia de los más pequeños.

Trabajo articulado y conclusión de la jornada

La materialización de este festejo de gran escala fue posible gracias al trabajo articulado de distintos organismos del Gobierno de la Provincia, que hicieron posible una propuesta integral. Cada área gubernamental puso su empeño en cuidar cada detalle para que las infancias fueran las protagonistas absolutas y toda la familia pudiera disfrutar de una jornada centrada en el encuentro, la recreación y la diversión.

Con esta convocatoria multitudinaria, "El Mundo de Colores" se consolidó como una de las celebraciones más importantes por el Día de las Infancias en Catamarca, coronando una jornada que quedará grabada en la memoria de miles de familias por su clima de fraternidad y festejo compartido.