El escritor Horacio González, en la presentación de la reedición de Luis Franco

Esta mañana se realizó, vía zoom, desde la Biblioteca del Senado, la presentación del libro "Hudson a caballo", de Luis Franco, una coedición de las editoriales "Leviatán" de Capital Federal y "Maíz Rojo" de Catamarca, que contó con el apoyo de la Vicegobernación de la Provincia, con el objetivo de rescatar a la figura cultural y política de este escritor catamarqueño en todo el país.

El encuentro virtual contó con la participación del senador Raúl Barot, el senador Mario Carrizo, el secretario parlamentario Franco Dré; el célebre escritor argentino y quien puso su prólogo a la publicación, Horacio González; los responsables de la editorial "Maíz Rojo", el escritor Enrique Traverso y el periodista Héctor Daniel Nieva; los responsables de la editorial Leviatán, Claudia Schvartz y Gerardo Manfredi; la directora de Teatro Universitario, Marité Pompei; el juez federal, Guillermo Díaz Martínez; el escritor Arturo Herrera; la señora Ofelia Valdez y Lito Franco, familiares del fallecido escritor y autor de la obra presentada, Luis Franco.

Al inicio del encuentro, el secretario parlamentario Dré, quién obró como moderador, agradeció la presencia a todas y todos los presentes, destacando la participación del gran escritor argentino Horacio González y enviando el saludo especial del vicegobernador Rubén Dusso.

Para comenzar la serie de exposiciones, el escritor, corrector de la obra e iniciador del proyecto, Enrique Traverso, preguntó a Horacio González por su experiencia alrededor del trabajo que tuvo que hacer sobre esta obra de Luis Franco. González dijo: “Como ocurre con todos los escritores que ya no están para sostener su obra, Franco permanece en la memoria de todos sus lectores. Su caso, como el de muchos grandes escritores peregrinos, que salen de su provincia hacia la gran metrópoli y encuentran allí diversos trabajos y compromisos políticos, luego siempre alguien los está esperando en su provincia para resguardar su memoria, y esa memoria se ramifica en los que luego tenemos la fortuna de leerlos. En el caso de este nombre, Franco, dejó la marca del hombre comprometido y al mismo tiempo del naturalista, del poeta de la naturaleza. En ese sentido, compite su obra presente con Borges y Martínez Estrada, por eso en el prólogo traté de asimilarlos, sería una injusticia que la gran obra de Luis Franco no tuviera el renombre de los dos escritores mencionados anteriormente. Me parece que esta publicación es un gran logro, ya que la recuperación de la obra de nuestros grandes escritores pone una nota fundamental en el momento de la historia que vivimos como lectores”.

El senador Raúl Barot también aprovechó la oportunidad para dedicar unas palabras a las y los presentes: “Este lanzamiento, esta reedición de Luis Franco, realmente hay que celebrarla, ya que se trata de un autor de suma importancia. Desde el senado vamos a seguir, junto a la Vicegobernación, apoyando a nuestra cultura y a nuestros autores catamarqueños”.