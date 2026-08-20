"El Mundo de Colores": llegan Topa y Filito al Predio Ferial

El Gobierno de la Provincia de Catamarca invita a las familias a participar de "El Mundo de Colores", una jornada especial organizada por el Día de las Infancias que tendrá lugar el próximo martes 25 de agosto, de 15:00 a 19:00 horas, en el Patio del Predio Ferial Catamarca.

La propuesta fue planteada como un espacio de encuentro, recreación y celebración para las familias catamarqueñas, con una programación que combinará entretenimiento, juegos, actividades y espectáculos. Bajo el lema "Un Mundo de Colores", la iniciativa promete una tarde destinada especialmente a los niños y niñas, aunque con una convocatoria abierta para disfrutar en familia.

La organización espera una gran concurrencia en el Predio Ferial, donde las puertas se abrirán a partir de las 15:00 para recibir a las familias que participarán de las diferentes propuestas preparadas para la ocasión. El evento tendrá una duración de cuatro horas, desde las 15 hasta las 19, y contará con una variedad de actividades pensadas para generar un ámbito de diversión y entretenimiento durante toda la jornada.

Juegos y actividades para todas las edades

Uno de los principales ejes de "El Mundo de Colores" será la realización de juegos y actividades recreativas. La propuesta contempla espacios destinados a diferentes alternativas de entretenimiento, incluyendo actividades recreativas y deportivas para que los chicos puedan participar y disfrutar de una tarde especialmente preparada para ellos.

La jornada también contará con juegos, sorteos y premios, que formarán parte de las distintas propuestas previstas durante el encuentro. Desde la organización se destacó que habrá premios y sorpresas para los niños y niñas presentes.

En este sentido, la celebración no estará concentrada únicamente en los espectáculos, sino que ofrecerá diferentes opciones para que las familias puedan recorrer y participar de las actividades durante el desarrollo del evento.

Pulseras y sorteos especiales

Los sorteos tendrán un mecanismo asociado al ingreso al evento. De acuerdo con la información difundida por la organización, con la pulsera de ingreso los participantes podrán acceder a los sorteos preparados especialmente para la ocasión.

De esta manera, la pulsera no solo funcionará como elemento de ingreso, sino que permitirá a quienes participen formar parte de las propuestas de sorteos y premios previstas para la celebración. Durante la jornada también se entregarán premios y sorpresas a los niños y niñas presentes, en el marco de una programación diseñada para mantener las actividades y el entretenimiento a lo largo del encuentro.

La propuesta busca así sumar distintos atractivos a una celebración que tendrá como escenario el Patio del Predio Ferial y que estará orientada al disfrute compartido de las familias.

Filito y Topa, los invitados nacionales

Uno de los principales atractivos de "El Mundo de Colores" será la presencia de dos invitados nacionales: Filito y Topa, quienes participarán de la celebración junto a las familias catamarqueñas.

Los artistas estarán presentes el martes 25 de agosto, desde las 15:00, en una jornada que combinará sus shows con el resto de las actividades programadas. La participación de ambos artistas constituye uno de los puntos centrales de la propuesta de entretenimiento y se suma a los juegos, sorteos, premios y actividades recreativas previstas para la tarde.

Así, el Predio Ferial será el escenario de una celebración que buscará reunir a niños, niñas y familias alrededor de una programación que contempla distintas alternativas de diversión.

Gastronomía y presencia de organismos públicos

La jornada también contará con food trucks, que ofrecerán distintas opciones gastronómicas para quienes participen de la celebración. La presencia de estos espacios permitirá sumar alternativas de comida y acompañar el desarrollo de una tarde que se extenderá durante cuatro horas, entre las 15 y las 19.

A la propuesta recreativa y gastronómica se agregará además la participación de diferentes organismos del Estado provincial y municipal, que estarán presentes con stands informativos y de servicios para la comunidad. De esta manera, el evento combinará las actividades destinadas específicamente al entretenimiento con espacios vinculados a la presencia de organismos públicos, que acercarán información y servicios a las familias que concurran al Predio Ferial.

Transporte gratuito

Entre los aspectos anunciados para la jornada también se encuentra el transporte gratuito, como parte de la propuesta preparada para la celebración del Día de las Infancias.

La actividad se desarrollará bajo el lema "Un Mundo de Colores" y tendrá como objetivo generar un espacio de encuentro y recreación para disfrutar en familia. La convocatoria se enmarca en las políticas públicas que lleva adelante el Gobierno de Catamarca para promover el bienestar y los derechos de los niños, niñas y adolescentes de la provincia.

Con una agenda que reúne juegos, actividades recreativas y deportivas, sorteos, premios, sorpresas, propuestas gastronómicas, stands de organismos públicos y la presencia de Filito y Topa, la jornada buscará ofrecer una tarde especial para las familias catamarqueñas.