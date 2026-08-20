Después de la "primaverita", vuelve el frío polar a Argentina: cuándo bajan las temperaturas

Después de un breve repunte de las temperaturas, el frío polar volverá a instalarse en Argentina durante el próximo fin de semana. El cambio de condiciones será consecuencia del ingreso de una nueva masa de aire frío que comenzará a avanzar desde la Patagonia durante el jueves y se desplazará rápidamente hacia el norte del territorio.

El descenso térmico comenzará a hacerse sentir con mayor intensidad desde el viernes y alcanzará a buena parte del centro del país, además de extenderse hacia sectores del Litoral. Entre el viernes y el domingo se esperan heladas en Cuyo, la región pampeana, el sur del Litoral y gran parte de la Patagonia, mientras que en sectores del NOA y el NEA también se registrarán mañanas frías.

Según detalla el sitio Meteored, el escenario marcará un cambio significativo respecto de las condiciones más templadas que se esperan durante buena parte del jueves. La mejora será, por lo tanto, breve antes de la llegada del nuevo pulso de aire frío.

El jueves será el último día de temperaturas más templadas

Durante el jueves todavía se mantendrá un escenario relativamente templado en buena parte del centro y norte argentino. Las condiciones estables, el cielo mayormente soleado y el ascenso de las temperaturas permitirán que los registros máximos vuelvan a superar los 20 grados en distintos sectores de la región pampeana, Cuyo y el norte del país.

Sin embargo, mientras estas condiciones todavía se mantengan sobre buena parte del territorio, una nueva masa de aire polar ingresará por la Patagonia y comenzará a desplazarse hacia el norte.

El cambio se hará más evidente durante el viernes, cuando el aire frío ya cubra prácticamente toda la región central y alcance también parte del Litoral. El avance de esta masa de aire estará acompañado por viento y por un descenso generalizado de las temperaturas.

De esta manera, el pasaje de un jueves con condiciones más agradables a un viernes con presencia de aire frío será rápido y marcará el comienzo de un fin de semana caracterizado por temperaturas bajas.

Heladas en amplias zonas del país

Entre el viernes y el domingo, el descenso térmico tendrá como una de sus principales consecuencias el regreso de las heladas a distintas regiones.

Las zonas que se verán alcanzadas por este fenómeno serán:

Cuyo.

Región pampeana.

Sur del Litoral.

Gran parte de la Patagonia.

A su vez, el frío también se hará sentir en otras regiones. En sectores del NOA y el NEA, las mañanas serán frías y las temperaturas mínimas permanecerán, en promedio, por debajo de los 10 grados. El panorama general durante el fin de semana estará dominado por un ambiente muy frío, particularmente durante las primeras horas del día. Aunque podrán presentarse algunas variaciones según la región, el descenso provocado por la nueva masa de aire polar será el principal rasgo meteorológico.

Lluvias y tormentas continuarán en el noreste

Mientras el aire frío avance sobre el centro y norte del país, el noreste argentino continuará atravesando un período de inestabilidad. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas amarillas para sectores de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Chaco, Formosa y Misiones. Hasta el jueves persistirán las lluvias y tormentas de variada intensidad, con acumulados que podrían ubicarse entre 40 y 70 milímetros.

La región continuará caracterizada por elevados niveles de humedad, abundante nubosidad y temperaturas máximas de entre 16 y 23 grados.

La mejora será progresiva entre el jueves y el viernes. El avance de las condiciones más estables se producirá de oeste a este y estará acompañado por el regreso del sol. De esta manera, mientras el frío comience a ganar terreno desde la Patagonia hacia el centro del país, el noreste todavía atravesará las últimas horas de un período marcado por las lluvias y las tormentas.

La Patagonia seguirá con lluvias y nevadas

En la Patagonia, el escenario tendrá además otro componente. La región continuará bajo la influencia de un sistema de baja presión que avanza desde el océano Pacífico.

La cordillera de Chubut permanece bajo alerta amarilla por lluvias persistentes, con acumulados estimados entre 15 y 35 milímetros. En las zonas más elevadas de la cordillera, las precipitaciones continuarán presentándose en forma de nieve. Al mismo tiempo, el desplazamiento del sistema favorecerá la llegada de lluvias hacia sectores bajos de la Patagonia.

Así, la región será simultáneamente la puerta de entrada de la nueva masa de aire polar y una de las áreas que continuará bajo la influencia de precipitaciones vinculadas con el sistema de baja presión.

Cómo será el fin de semana

El ingreso del aire frío será el principal protagonista del próximo fin de semana. El panorama general estará marcado por la estabilidad en la mayor parte del país, con jornadas mayormente soleadas y un ambiente muy frío.

No obstante, no se descarta la presencia de algunos chaparrones aislados en sectores de Cuyo, La Pampa y la costa bonaerense, que podrán alternarse con momentos de sol. Pese a estas situaciones puntuales, las condiciones generales serán estables y el descenso térmico constituirá el rasgo predominante del período.

Durante las primeras horas del día será cuando se perciba con mayor intensidad el ambiente frío, en especial en las zonas alcanzadas por las heladas y en aquellas regiones donde las mínimas se mantengan más bajas.

El domingo cerrará con más nubosidad

Hacia el cierre del domingo se espera un incremento gradual de la nubosidad. Sin embargo, este cambio no modificará el principal comportamiento previsto para el fin de semana.

El rasgo dominante continuará siendo el descenso de las temperaturas provocado por el avance de la nueva masa de aire polar. El escenario, por lo tanto, estará marcado por un rápido cambio de condiciones: después de un jueves todavía templado, con cielo mayormente soleado y máximas que podrán superar los 20 °C en sectores de la región pampeana, Cuyo y el norte argentino, el aire frío comenzará a avanzar desde la Patagonia.

Para el viernes, el descenso alcanzará prácticamente toda la región central y parte del Litoral. Entre el viernes y el domingo, las heladas regresarán a Cuyo, la región pampeana, el sur del Litoral y gran parte de la Patagonia, mientras que las mañanas frías también se extenderán hacia sectores del NOA y el NEA.

El cambio será, así, marcado y rápido: la denominada "primaverita" tendrá una duración breve antes de que el frío polar vuelva a convertirse en el protagonista del tiempo en buena parte de Argentina.