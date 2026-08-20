Educación inclusiva: a qué hora es la charla-taller de María José Borsani

En el marco del Ciclo de Conferencias sobre Innovación Educativa, la Administración de Planeamiento e Innovación Educativa, dependiente de la Secretaría de Educación y Cultura de la Capital, llevará adelante este jueves 20 de agosto una conferencia-taller destinada a abordar los desafíos y las posibilidades de construir espacios educativos cada vez más inclusivos.

La propuesta se denomina «Escuelas inclusivas: una construcción posible. Estrategias e intervenciones para la práctica» y estará a cargo de la reconocida especialista María José Borsani. El encuentro se desarrollará de manera presencial en las instalaciones del Predio Ferial Catamarca, con una jornada que se extenderá desde las 8 hasta las 17 horas.

La actividad contará además con una acreditación académica de 12 horas cátedra, un reconocimiento vinculado con la instancia de capacitación y formación profesional que propone la jornada.

El eje central estará puesto en la educación inclusiva y en la posibilidad de trasladar a la práctica cotidiana herramientas y estrategias que permitan fortalecer el trabajo dentro de las aulas. De esta manera, la conferencia-taller plantea un espacio destinado tanto a la incorporación de recursos pedagógicos como a la reflexión sobre las situaciones y desafíos que atraviesa actualmente la enseñanza.

Una convocatoria para la comunidad educativa

La capacitación está dirigida a docentes, directivos, integrantes de equipos interdisciplinarios y profesionales de todos los niveles educativos. La convocatoria contempla tanto a quienes forman parte del Sistema Educativo Municipal como a integrantes de otras instituciones del medio.

Esta amplitud en la convocatoria permitirá reunir a distintos actores vinculados con la tarea educativa alrededor de una misma propuesta de formación. El objetivo será abordar estrategias e intervenciones concretas que puedan contribuir al fortalecimiento de las prácticas inclusivas en las aulas.

Durante el encuentro, los participantes trabajarán sobre herramientas pedagógicas destinadas al trabajo cotidiano y sobre espacios de reflexión vinculados con los desafíos actuales de la enseñanza. La propuesta, por lo tanto, combina la dimensión práctica de las estrategias e intervenciones con una instancia de análisis y reflexión sobre las necesidades que plantea la educación.

La capacitación se presenta así como un espacio de intercambio y actualización para quienes desarrollan diferentes funciones dentro del ámbito educativo. La participación de docentes, directivos, equipos interdisciplinarios y profesionales de distintos niveles permite que el abordaje de la inclusión atraviese diferentes responsabilidades y ámbitos de la comunidad educativa.

Auspicio del Ministerio de Educación

La conferencia-taller tendrá carácter totalmente gratuito y contará con el auspicio del Ministerio de Educación. La iniciativa se desarrolla dentro del Ciclo de Conferencias sobre Innovación Educativa y es impulsada por la Administración de Planeamiento e Innovación Educativa, dependiente de la Secretaría de Educación y Cultura de la Capital.

El acceso gratuito constituye una de las características centrales de la propuesta, que apunta a generar una instancia de formación para el colectivo educativo. A esto se suma la acreditación académica de 12 horas cátedra, que acompaña la jornada presencial prevista para este jueves.

La actividad se inscribe, además, dentro de las políticas públicas de actualización profesional que impulsa la comuna capitalina. Estas políticas se desarrollan en consonancia con el compromiso de consolidar a la Capital como una Ciudad Educadora, con el objetivo de garantizar una educación inclusiva y de calidad.

Desde esta perspectiva, la jornada no se plantea como una actividad aislada, sino como parte de una política orientada a la formación continua de quienes integran la comunidad educativa. La actualización profesional aparece vinculada con el propósito de fortalecer las prácticas y generar herramientas para abordar los desafíos que se presentan en la enseñanza.

Cupos completos

La conferencia-taller llega a la jornada prevista para este jueves con sus cupos completos, debido a la gran expectativa generada en la comunidad docente de toda la provincia.

La convocatoria y el nivel de participación registrado confirman el interés del colectivo educativo por las propuestas vinculadas con la formación continua. La respuesta obtenida frente a esta iniciativa constituye, de acuerdo con la información proporcionada, una muestra del compromiso de docentes y otros integrantes del ámbito educativo con la actualización profesional.

El interés se concentra particularmente en una temática que será abordada desde la perspectiva de las estrategias e intervenciones para la práctica. La propuesta de María José Borsani apunta a trabajar sobre la construcción de escuelas inclusivas y a generar herramientas pedagógicas aplicables al trabajo cotidiano.

La jornada reunirá así, en un mismo espacio del Predio Ferial Catamarca, a integrantes del Sistema Educativo Municipal y de otras instituciones del medio, convocados por una capacitación presencial que combina formación, estrategias concretas y reflexión sobre los desafíos actuales de la enseñanza.