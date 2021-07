El regreso a las aulas ya tiene fecha en Catamarca: será el 26 de Julio luego del receso invernal

Hace apenas una semana, desde la cartera educativa se refería la presencialidad no volvía, y la titular del área, Andrea Centurión acotaba en ese momento que esto era "por ahora". El condicionante era la situación sanitaria, puntualmente lo referido a la ocupación de camas, que según Salud debía estar por debajo del 80% y además, ser constante.

Ahora, en el mismo decreto n° 1251 donde hoy se habilitó la actividad turística desde el 9 de Julio, en el artículo 3 se refiere que “concluido el receso invernal escolar se reanudará, a partir del 26 de Julio de 2021, la actividad presencial en los términos previstos en el Decreto E. ? S. N° 820 de fecha 30 de Abril de 2020”.

Los gremios mientras tanto, indicaron ante esta novedad a Diario La Unión que “lo primero es vacunar a todos los docentes y recién pensar en volver a la presencialidad. La prioridad hoy debe ser la salud”.

En este punto vale recordar que tanto las autoridades de Salud como las de Educación sostuvieron que la vuelta a las aulas dependía de las cifras que marcan la ocupación de camas con oxígeno. Que esto debía marca el 80% y a la fecha, y con el reporte del COE del día de la fecha, la cifra marca 95.8%.

“Con los números de hoy las condiciones no están dadas para el retorno a la presencialidad, atento a que superamos el 80% de la ocupación de camas con oxígeno, en base a ese punto y para cumplir con el decreto nacional, no se podría retornar a la presencialidad, por ahora”, había indicado Andrea Centurión y las cifras no sufrieron un gran cambio pero como refieren los gremios, “parece que saben cómo vamos a estar en 25 días”.

En su momento cuando se la consultó a la ministra de Educación sobre los índices y la preocupación de los padres por la vuelta a las aulas, ella había indicado: “Si se contagia un chico, tenemos el sistema de salud al 95% de ocupación. En este punto tenemos que priorizar la vida y dejar lo pedagógico y lo educativo”.

Conciliación

Mañana se llevará a cabo el último encuentro conciliatorio entre las carteras de Educación, Trabajo y la Intersindical docente. La reunión está prevista para las 9.30 hs y según adelantó Jorge Molas, secretario adjunto de ATECa, los temas a seguir tratando son las titularizaciones, las deudas con los docentes, el estado de las escuelas, horas cátedra horas reloj, entre otros puntos.