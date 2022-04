"Es la gran sorpresa": qué traen adentro los huevos de Pascua que son furor en Tucumán

Brian limpia los moldes, Erika desmolda, Isaías bate y Jazmín decora. Llegan las Pascuas y los hijos e hijas de Pamela Montoya ayudan a su mamá en la cocina de su casa en B° Manantial porque lo que comenzó como un juego se convirtió en un montón de pedidos con una particularidad acorde a los tiempos que corren. Son huevos de chocolate decorados y dedicados con glacé con una sorpresa adentro, es la gran sorpresa: una lata de cerveza, de fernet, de Frizzé, de Dr. Lemon o de lo que sea siempre y cuando sea en una linda latita metálica .

“La verdad es que estoy sorprendida. Nunca en mi vida hubiese imaginado esto, no esperaba tanta repercusión. Porque, como decís, todo empezó a modo de prueba. Acá en mi casa siempre hacemos alfajorcitos, magdalenas, cupcakes. Cada cosita dulce que hacemos lo hacemos todos juntos, hacemos la masa, todo. Hasta mi nena de 10 años sabe hacer empanadas. Pero siempre lo hacemos para nosotros, para la familia, para los cumpleaños. Nunca lo habíamos hecho para la venta hasta que salió esta idea”, cuenta Pamela rodeada de todos los ayudantes concentrados en la producción de los huevos de chocolate para el domingo.

La variante

“Yo tengo muchos moldes de muchos huevos de Pascuas porque en mi familia somos un montón y hay muchos chicos. Yo quería hacer huevos de Pascuas para vender, pero la verdad es que no le veía salida porque ahora todo el mundo está haciendo huevitos y es mucha la oferta. Pero me puse a buscar en google ideas para los huevos y vi uno con una lata de cerveza como sorpresa. Ahí se me encendió la idea y publiqué en todos los grupos. Honestamente no tenía tantas esperanzas, pero por suerte están llegando muchos pedidos y, si la gente se prende con la nota, vamos a pasar toda la noche haciendo huevitos para entregar este viernes y sábado”.

De San Pablo, de Lules, del B° Ejército Argentino, de todas partes le están llegando mensajes a Pamela. ¿Qué les piden los tucumanos y tucumanas a Pamela? “La mayoría quiere los huevos de Pascuas con una lata de cerveza o fernet. Todo lo que vaya en lata entra porque trabajo con un molde tamaño 24 que es grande y bastante generoso para poner dentro la sorpresa. Depende de la cerveza que quieran, pero el huevo de chocolate decorado con una lata de Quilmes cuesta $ 700 y si es con Frizzé o Dr.Lemon vale $1000”.

Idea y proceso

¿Cómo es el proceso en sí? “Como la idea tuvo buena aceptación, fui a un mayorista a comprar las cosas y las estamos armando. Cada huevo tiene dos tapas de chocolate que se sellan con glacé. Al glacé lo preparo con clara de huevo, limón, azúcar impalpable y colorante. Antes de sellarlo y decorarlo le pongo la lata fría, no congelada. Antes de ir a la heladera, la decoramos con la frase que el cliente quiera. La mayoría de los pedidos son de mujeres para varones. Si lo pensás bien, los huevitos de Pascuas siempre son para los chicos y ahora, con la latita adentro, también es un regalo para grandes. La gente se ha copado mucho para los novios, para los maridos. Ah, y no faltan las dedicatorias especiales”, se tienta Pamela.

“De la toxi para el gorriado”, “Con amor para el vístimo”, son algunas de las dedicatorias que arrancan la sonrisa de la creadora de los huevos de Pascuas que todos quieren tener en su mesa el domingo. Pero hay más: “La verdad es que pensamos seguir con este emprendimiento después de las Pascuas. (Fuente El Tucumano.com)