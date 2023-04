Escuelas Preuniversitarias: los padres pidieron una reunión con los gremios y Arellano

En medio del conflicto salarial en el ámbito universitario, la situación de los alumnos de las Escuelas Preuniversitarias catamqueñas está generando un debate intenso, donde las posturas son claras. Por un lado, el derecho de los trabajadores a la huelga y por otro, el del alumno a recibir educación. Con la tensión entre ambas miradas, este martes los Padres Autoconvocados se reunieron con el Rector de la UNCA, Ing. Oscar Arellano, para desde el lado de los tutores, exponer su postura y preocupación.

La postura, en tanto desde el rectorado es complicada en sí, desde la mirada de la institución, por cuanto se aduce que no son ellos quienes marcan la pauta salarial, que es el disparador de la protesta que genera los paros y, por tanto, no tienen poder para imponer la presencia de los docentes en las aulas, en este caso de quienes están alineados a CONADU Histórica. Este es el gremio que sostuvo hasta el momento la modalidad de paro que llevó a que los alumnos no tuvieran por semanas el normal dictado de clases y es el mismo que ahora, tras el Congreso extraordinario del mismo gremio resolvió nuevamente rechazar la oferta salarial del gobierno por considerarla insuficiente. Aún no se decidió de qué manera se accionará la protesta gremial.

Ante esto Arellano reconoció que la situación le "preocupa sobremanera" y adelantó que si la modalidad de paro se sostiene en el tiempo "tendremos que tomar medidas y buscar una solución local". Así lo indicó en diálogo con Radio Valle Viejo, marcando en todo momento que no es la UNCA la que pone la pauta salarial que es rechazada por el gremio y que por eso mismo no tiene poder para intervenir en el conflicto directamente. "Si lo hacemos, seríamos rompehuelgas", llegó a mencionar el Rector de la UNCA.

La reunión

Esta misma idea y conflicto fue el planteado a los papás, quienes contaron que vieron “buenas intenciones” en las explicaciones del Rector de la UNCA, tras el encuentro que mantuvieron. Así lo indicó Marcelo Watkins, padre de una de las alumnas de la Preuniversitaria a La Unión al comentar los resultados del encuentro, marcando que vieron en el titular la casa de altos estudios “disposición a hacer todo lo posible para resolver el problema”. En el medio se mantiene la presión sobre lo que puede llegar a hacer la CONADU en los próximos días y sobre esto el papá fue claro al indicar que “esperamos que no haya medidas de fuerza que vuelvan a vulnerar los derechos de los chicos”.

Respecto a la presentación o no del recurso de amparo, Watkins adelantó que previo a esto los padres le solicitaron a Arellano que produjera una reunión con los gremios docentes, a los fines de agotar las instancias de diálogo antes de avanzar con las medidas judiciales. Esa reunión tendría lugar este viernes, en el que caso que las entidades gremiales acepten esta propuesta. En función de lo que suceda allí, se conocerán los pasos a seguir en este conflicto.

En el medio subyace el conflicto salarial, la creciente inflación, la disparada del dólar y todos los ingredientes económicos que llevan al gremio a sostener una postura, que desde la UNCA se indica como entendible, no sin dejar de marcar que, en este debate, ellos lo único que pueden hacer es presionar a nivel nacional Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para que el conflicto no siga perjudicando a los estudiantes. Esto en vista de que está por terminar el trimestre y solo asistieron a clases durante 15 días.