Fabiana Cantilo cerró a puro rock la Feria del Libro de Catamarca

Fabiana Cantilo llegó a Catamarca para cerrar la 18.ª edición de la Feria del Libro y convirtió el Escenario Mayor del Predio Ferial en el escenario de una noche atravesada por el rock, los recuerdos, las nuevas composiciones y la complicidad con sus seguidores.

La presentación de la cantante se convirtió en uno de los momentos de mayor convocatoria de esta edición. La expectativa generada por su llegada se reflejó en un salón completamente colmado, con un público que acompañó con entusiasmo el tramo final de cinco jornadas dedicadas a la literatura, la música y las distintas formas de expresión artística.

A las 21, Cantilo subió al escenario en formato trío para ofrecer un concierto que combinó un clima íntimo con momentos de gran intensidad. La propuesta permitió recorrer diferentes etapas de su carrera, recuperar canciones que forman parte de la historia del rock argentino y presentar parte del material que integrará su próximo trabajo discográfico.

La actuación tuvo, además, un componente que se mantuvo durante buena parte de la noche: el intercambio espontáneo y divertido entre la artista y los asistentes. Cantilo no solo interpretó sus canciones, sino que también jugó con las situaciones que surgían en el escenario, interactuó con el público y hasta con los sonidistas, incorporando esos diálogos al desarrollo del espectáculo.

Canciones que marcaron su trayectoria

El concierto comenzó con "Una tregua", perteneciente al álbum Hija del rigor. Desde los primeros acordes, la artista dio inicio a un recorrido musical que rápidamente encontró uno de sus primeros puntos de euforia con "Fue amor", incluida en Inconsciente colectivo, el disco de 2005 en el que reunió clásicos del rock argentino.

La respuesta del público acompañó el desarrollo de una presentación que alternó canciones de diferentes períodos de su carrera. Después de ese primer momento de entusiasmo, llegó "Mago en prosa", también de Hija del rigor, seguida por "Ya fue", otro de los temas incluidos en Inconsciente colectivo.

La selección permitió recuperar composiciones que forman parte del repertorio de Cantilo y, al mismo tiempo, mostrar la amplitud de una trayectoria que se nutre de distintas influencias y etapas musicales.

La artista construyó así una presentación que no se limitó a la sucesión de éxitos, sino que propuso un recorrido por su historia musical, con canciones reconocidas por el público y otras que anticipan el rumbo de su producción actual.

Hiperlumínica: adelantos de su próximo disco

Uno de los aspectos destacados de la presentación fue la inclusión de canciones vinculadas con el presente artístico de Fabiana Cantilo. El recital permitió conocer parte del material que integrará Hiperlumínica, su próximo disco.

En ese tramo sonaron "Hiperlumínica" y "Flor de loto", dos de las composiciones que forman parte de esta nueva etapa creativa. La cantante también presentó una canción inédita inspirada en un viaje a México, sobre la que contó que la había compuesto mientras se encontraba en un cenote.

La incorporación de estas piezas aportó una dimensión diferente al espectáculo, al combinar el repertorio que el público ya conoce con nuevas composiciones que anticipan el próximo lanzamiento discográfico.

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De esta manera, el concierto en Catamarca funcionó también como una oportunidad para acercarse a las búsquedas actuales de la artista, que alternó sus clásicos con canciones de una etapa creativa que continúa en desarrollo.

Spinetta, los clásicos del rock y más

La recorrida musical incluyó también "Seguir viviendo sin tu amor", la canción de Luis Alberto Spinetta que Cantilo incorporó a su repertorio. La interpretación se sumó a una selección que volvió a poner en primer plano la relación de la cantante con algunas de las composiciones más reconocidas del rock argentino.

Otro momento significativo llegó con "Algo mejor", tema que da nombre al disco publicado en 1991 y que marcó uno de los períodos más importantes de su carrera. El repertorio volvió en varias oportunidades a Inconsciente colectivo, álbum de 2005 que ocupa un lugar destacado dentro de la presentación. De ese trabajo sonaron:

"No entregues tu corazón".

"Nada es para siempre".

"Mary Poppins y el deshollinador".

"Cleopatra, la reina del twist".

Esta última canción también se encuentra vinculada con los primeros años de Cantilo junto a Los Twist, una etapa que forma parte de su recorrido artístico.

La selección puso de manifiesto la diversidad de referencias musicales que atravesaron el concierto y permitió enlazar distintas etapas de su historia, desde sus primeros pasos hasta las composiciones que consolidaron su carrera como solista.

Versiones internacionales y un himno a la resiliencia

La propuesta musical también reservó espacio para canciones de artistas internacionales. Cantilo sorprendió al público con sus versiones de "The Scientist", de Coldplay, y "I Don't Want to Miss a Thing", de Aerosmith, que ampliaron el recorrido más allá de los clásicos del rock nacional.

Entre los momentos con una significación particular se destacó "Nada es para siempre", presentada como un himno a la resiliencia. La canción se integró a una noche en la que el repertorio alternó diferentes climas y emociones, con espacio tanto para la evocación como para los pasajes de mayor intensidad. Otro de los puntos culminantes fue "Mi enfermedad", originalmente incluida en Algo mejor. La interpretación se convirtió en uno de los momentos más enérgicos del concierto y provocó una verdadera explosión en el Escenario Mayor. La respuesta de los asistentes reflejó la fuerza de una canción que volvió a ocupar un lugar central en el recital y que, hacia el tramo final, tendría otra aparición destacada.

La espontaneidad de Cantilo, parte del espectáculo

Más allá de la música, una de las características que definieron la presentación fue la personalidad espontánea de la cantante y su permanente interacción con quienes la acompañaron desde el salón.

El ida y vuelta con los asistentes, los comentarios y las situaciones que surgieron durante el concierto aportaron momentos de humor y distensión. Cantilo también intercambió con los sonidistas, incorporando esas intervenciones a una dinámica que mantuvo la cercanía con el público. Ese componente convirtió el recital en algo más que una sucesión de interpretaciones musicales. La espontaneidad de la artista formó parte de la experiencia y acompañó los cambios de clima entre las canciones, sin desplazar el protagonismo del repertorio.

La combinación entre música, humor y complicidad fue uno de los rasgos distintivos de la noche, en la que el público respondió tanto a los clásicos como a los momentos inesperados que surgieron sobre el escenario.

Un final con tango, rock y celebración

En el tramo final, Cantilo volvió a sorprender con una selección que atravesó distintos estilos y registros musicales. Sonaron "Cleopatra" y "Flor de loto", antes de que la artista introdujera un giro tanguero con su versión de "Balada para un loco".

La interpretación aportó un cambio de clima dentro de una presentación que se había caracterizado por combinar el rock con diferentes matices musicales. La energía volvió a crecer con "Mi enfermedad", que provocó otra de las grandes respuestas de la noche. La canción reafirmó su lugar entre los momentos más intensos del recital y preparó el terreno para el cierre definitivo.

Finalmente, "Canción sin miedo" puso el broche final a una presentación marcada por la música, la complicidad y la celebración. El público acompañó el cierre de una noche que reunió clásicos, nuevas composiciones y versiones que ampliaron el recorrido musical de la cantante.