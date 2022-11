Helada tardía en Tinogasta: No habrá vendimia y por consiguiente, no habrá mosto

A pesar de la ayuda que ya se oficializó a nivel nacional, la realidad que dejó la helada tardía de la semana pasada no se puede revertir. Lo mediato será el apoyo económico para toda la producción pero el mayor impacto se verá cuando, en el caso de la vendimia en Tinogasta, esta no sea posible. Así lo confirmó Juan Longo, empresario y productor vitivinicola. Al marcar la realidad fue contundente: “no habrá cosecha de uva este año. No vamos a poder hacer la vendimia y por consiguiente no habrá mosto”. Acotó que quedó un 20% de uva pero con estos porcentajes se hace imposible realizar una vendimia.

“Este año no hay uva, lo que es algo que todavía uno no termina de digerir porque no había pasado nunca. El problema es grave, porque en realidad si bien la vendimia comienza en febrero, a mediados de diciembre la gente comienza a vender ya la uva, que es denominado consumo en fresco. Eso se traduce en el ingreso de dinero para el productor, que se traduce también en mano de obra y en movimiento económico para el departamento, lo que es siempre muy fuerte”, describió tristemente Longo a una emisora.

De manera que el fenómeno climático genera luego de muchos años, un impacto económico que pocos recuerdan. “Es mucho el dinero el que se va a perder”. El empresario confirmó que al no haber vendimia por la falta de uva, tampoco se va a poder realizar el mosto. “Vamos a tratar en lo posible de hacer algo de vino”, apuntó a la vez que dijo albergar esperanzar por recuperar la planta para poder el año que viene tener cosecha. Para esto hay que esperar que la planta se recupere, dado que el brote nuevo que surja después de la helada, vendrá sin un racimo previo, lo que generará cierta dificultad a la hora de cosechar.

Sobre la producción vitivinícola, que es el otro fuerte de la región, el golpe también es devastador. “Trataremos de hacer algo de vino para poder comercializar, porque este es un mercado que está abierto todo el año. Por eso, la poca uva que quedó, la vamos a usar para esto”, confirmó.

El drama, se sabe que no es solo catamarqueño sino que tiene impacto a lo largo de toda la cordillera, donde por caso, en Salta se perdió todo, mientras que en Mendoza y San Juan, el porcentaje de pérdida es del 50%.