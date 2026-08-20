"Homenaje al Teatro": una charla para recuperar las historias y experiencias

En el marco de la muestra "Homenaje al Teatro - Dramaturgos y Directores del Siglo XX", de la artista Ada Cigno, el Museo Provincial de Bellas Artes Laureano Brizuela realizará el próximo jueves 27 de agosto la primera charla de un ciclo destinado a recuperar historias, experiencias y protagonistas del teatro catamarqueño.

La actividad comenzará a las 19 horas y tendrá como eje las experiencias vinculadas con la dirección teatral durante el siglo XX en Catamarca. Bajo el título "Experiencias de Dirección teatral siglo XX en Catamarca", el encuentro reunirá a referentes relacionados con diferentes etapas y experiencias de la actividad teatral provincial.

La propuesta apunta a poner en valor los aportes realizados por quienes participaron del desarrollo de la escena local y, al mismo tiempo, acercar a las nuevas generaciones parte de una historia construida a través de distintas experiencias teatrales.

El ciclo se plantea así como un espacio para recuperar voces, recorridos y recuerdos vinculados con la actividad teatral de la provincia, tomando como punto de partida las experiencias de quienes fueron protagonistas de diferentes momentos de su desarrollo.

Una apertura artística con "El Carnaval del Diablo"

La jornada tendrá una apertura artística antes del desarrollo de la charla. El comienzo estará marcado por la presentación de un fragmento leído de "El Carnaval del Diablo", que estará a cargo de Alejandro Andreux y Jovita Fernández.

Esta intervención funcionará como introducción al encuentro y dará paso posteriormente a las exposiciones de los distintos referentes convocados para abordar experiencias y figuras vinculadas con el teatro catamarqueño. La actividad estará organizada en dos partes, cada una dedicada a diferentes recorridos, protagonistas y experiencias que forman parte de la historia de la dirección teatral en Catamarca durante el siglo XX.

Historias, protagonistas y teatro comunitario

La primera parte de la charla reunirá tres exposiciones centradas en experiencias y figuras relevantes de la actividad teatral provincial. Marité Pompei abordará el teatro comunitario y la trayectoria de Oscar Carrizo, recuperando aspectos relacionados con ese recorrido dentro de la actividad teatral catamarqueña.

Por su parte, Nahuel Pianetti se referirá a la figura de Héctor Pianetti, mientras que Roxana Pereyra compartirá su mirada sobre Blanca Gaete.

La presencia de estas tres exposiciones permitirá abordar distintas experiencias y trayectorias, poniendo el foco en protagonistas que forman parte de la memoria del teatro provincial.

La primera parte estará orientada, de este modo, a recuperar experiencias y figuras desde diferentes miradas, como parte de un recorrido que busca reconstruir el desarrollo de la actividad teatral en Catamarca a lo largo del siglo XX.

Los Intercolegiales y el teatro de los años 80

La segunda parte del encuentro estará dedicada a otras experiencias fundamentales para el desarrollo teatral de Catamarca durante el siglo XX.

En este segmento, César Vera Ance hablará sobre los Intercolegiales en Catamarca, incorporando al recorrido una experiencia vinculada con el ámbito teatral y su desarrollo en la provincia. Luego, Oscar Nemeth, presentado por Manuel Ahumada, abordará el trabajo desarrollado hacia finales de la década de 1980 y su vinculación con el proceso que desembocó en la Ley Nacional de Teatro N° 24.800.

Finalmente, Juan Ávalos se referirá al Taller de Teatro de la Provincia, completando una segunda parte centrada en experiencias que marcaron diferentes momentos del desarrollo teatral catamarqueño.

Los temas previstos para esta segunda parte incluyen:

Intercolegiales en Catamarca , a cargo de César Vera Ance.

, a cargo de César Vera Ance. El trabajo de Oscar Nemeth hacia finales de la década de 1980 , presentado por Manuel Ahumada.

, presentado por Manuel Ahumada. La vinculación de esa experiencia con el proceso que desembocó en la Ley Nacional de Teatro N° 24.800 .

. El Taller de Teatro de la Provincia, abordado por Juan Ávalos.

Muestra de Ada Cigno

La charla forma parte del programa de encuentros que acompaña la muestra "Homenaje al Teatro - Dramaturgos y Directores del Siglo XX", de Ada Cigno. El ciclo busca ampliar el contenido de la exposición mediante espacios de intercambio destinados a recuperar la memoria de quienes contribuyeron al desarrollo del teatro catamarqueño.

La iniciativa propone compartir experiencias y generar un ámbito de reflexión sobre el camino recorrido por la actividad teatral en la provincia. La recuperación de esas historias permite poner en circulación los aportes de diferentes protagonistas y acercar sus experiencias a quienes forman parte de las nuevas generaciones.

En ese sentido, el encuentro reunirá voces vinculadas con distintas etapas de la actividad teatral provincial y permitirá abordar recorridos que abarcan desde el teatro comunitario y los Intercolegiales hasta experiencias desarrolladas hacia finales de la década de 1980 y el Taller de Teatro de la Provincia.

La propuesta se inscribe así en una mirada sobre el teatro catamarqueño del siglo XX, con especial atención a las experiencias de dirección y a las personas que contribuyeron a construir la escena local.

Cuándo y dónde será la charla

La actividad "Experiencias de Dirección teatral siglo XX en Catamarca" se realizará el jueves 27 de agosto, desde las 19 horas, en el Museo Provincial de Bellas Artes Laureano Brizuela.

Los datos principales del encuentro son:

Actividad: "Experiencias de Dirección teatral siglo XX en Catamarca".

"Experiencias de Dirección teatral siglo XX en Catamarca". Fecha: jueves 27 de agosto.

jueves 27 de agosto. Hora: 19 horas.

19 horas. Lugar: Museo Provincial de Bellas Artes Laureano Brizuela.

Museo Provincial de Bellas Artes Laureano Brizuela. Dirección: San Martín 316.

San Martín 316. Entrada: libre y gratuita.

Con esta primera charla, el ciclo que acompaña la muestra de Ada Cigno abrirá un espacio destinado a recuperar historias, experiencias y protagonistas del teatro catamarqueño. La propuesta reunirá diferentes voces para recorrer parte de la trayectoria de la actividad teatral durante el siglo XX y compartir con las nuevas generaciones experiencias que forman parte de la memoria de la escena local.