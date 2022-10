Hospitales de paro: asambleas, cortes de calles y posibilidad de diálogo con el Gobierno

El sistema sanitario está cada vez más colapsado y el tira y afloje entre los gremios y el Gobierno se sigue tensando, dejando en el medio a los pacientes en una complicada situación. Por ello en el segundo día del paro más contundente desde que se inició el conflicto hace cinco meses, se avizora una posibilidad de diálogo, el que tiene condiciones que desde Aprosca estarían dispuestos a aceptar.

Así lo adelantó en exclusiva a La Unión la Dra. Graciela Jury, quien indicó que la novedad fue dada por la dirección del nosocomio, quienes les hicieron saber que la moneda de cambio para avanzar y poder entablar una mesa de discusión con el Gobierno es que la representación no sea la de Aprosca sino con Autoconvocados . Al consultar razones, que a juicio de la profesional es “infantil”, les manifestaron “que de esta manera los papeles con las solicitudes de incremento salarial puedan pasar a la Dirección de Trabajo”. Ante esto Jury fue contundente “en realidad ellos deben saber que no existe legalmente la figura de Autoconvocados que haga que el Ministerio de Trabajo o la Dirección de Trabajo le de curso a solicitudes que no sean sindicales. No obstante esto, que nos pareció muy pueril, aceptamos la propuesta y bajamos la bandera de Aprosca”.

Ahora lo que se viene es aún más delicado, porque la contra propuesta es que esa reunión sea este mismo jueves directamente entre los delegados de todos los hospitales y el Gobernador de la provincia , por cuanto consideran que de esta manera el ida y vuelta va a ser más directo. Habrá que ver lo que se responde desde el Ejecutivo, dado que esto ya fue comunicado al ministro de Gobierno, Juan Cruz Miranda.

Asambleas y cortes de calles

En este marco, tal como lo había anunciado esta entidad, se llevaron a cabo nuevas asambleas en los centros de salud y tras esto, se inició un corte de calle y sentadas en el caso de la Maternidad Provincial “25 de Mayo”. En el “Eva Perón”, los trabajadores apuntaron nuevamente a los pediatras, marcando que ellos “ya arreglaron” y están atendiendo los consultorios, mientras el resto del personal sostiene el paro tal como se había anunciado este lunes.

“Esta división la hizo el Gobierno y es por eso que el Hospital de Niños ya no está unido”, indicó uno de los referentes de Autoconvocados, quien además deslizó en declaraciones radiales que “se está dejando trascender que el Gobernador quiere que se reúnan los gremios sin afiliación política afín. Espero que se dé porque sería para el bien de todos”.

El corte de calles de los trabajadores y profesionales del principal hospital de la provincia no se circunscribió en las arterias aledañas al nosocomio, sino que avanzaron hasta la Avda. Belgrano y Avda. Virgen del Valle, generando cortes transitorios en el tránsito. Por momentos se registraron momentos de tensión con algunos automovilistas, que intentaron pasar por sobre los manifestantes. Esta medida fue una previa a la Marcha de las Antorchas prevista para la noche del martes desde el Paseo de La Alameda hasta la Plaza 25 de Mayo. Asamblea en el HINEP

El paro

En la Maternidad la atención sigue restringida a las urgencias y emergencias, además de los internados. Allí todos los servicios se han sumado a la protesta, a pesar del temor a los sumarios administrativos y los descuentos,

En el “San Juan Bautista” las acciones son aún más duras porque el paro es total. Se receptarán y atenderán urgencias y las cirugías serán los lunes y martes, correspondiendo a las que están ya programadas de casos graves. En el caso del hospital pediátrico, las medidas son más leves, porque el corte de actividades será durante dos horas, entre las 8 a 10 hs, sosteniendo la atención de emergencia y urgencia continuará normalmente.

