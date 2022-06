La Esquina de Pa: el proyecto familiar que restaura y conserva una Vivienda Histórica en el centro capitalino

La noche de este sábado se llevará a cabo la reinauguración del reconocido Resto Bar, "La Esquina de Pa".

En dialogo con el diario digital La Unión , Soledad Filippín, quien lleva adelante el negocio familiar junto a su madre María Aida "Negra" Paez de Filippin, contó cómo fue el proyecto de restauración de la casona ubicada en calle Esquiú 96, esquina Caseros.

Un negocio familiar

En la casona de la Esquiu 96, esquina Caseros, funciona un negocio familiar que se inauguró en el año 2001. "La Esquina de Pa Resto Bar" nació con la idea de brindar recetas familiares de comidas tradicionales catamarqueñas. En este sentido, Soledad Filippín explicó que todas las recetas son de su madre, "Negra", quien aún sigue aportando los menús que tanto locales como turistas pueden disfrutar.

“Este bar se inaugura en el año 2001 con la idea de recapturar y poner en valor la comida tradicional, típica y regional catamarqueña. Las recetas vienen de mi abuela, mi tía y mi mamá, quien tiene 90 años. Ella comenzó con la cocina y desde ahí siguió. Ella es la que puso la carta de la cocina y des allí le seguimos nosotros" explicó Soledad.

La zona es clave para el movimiento turístico, y de allí viene también el interés de Soledad por mantener el negocio familiar. Además de poseer un gran valor sentimental y personal, para Soledad es importante mantener la casona debido a su carácter histórico como patrimonio cultural. De este modo, el negocio familiar tiene una larga historia brindando tanto a locales como turistas, comidas regionales en la particular esquina.

En 2020 sin embargo, parte del techo se desmoronó, y donde muchos pensaron que la vivienda histórica de tipo neocolonial sería demolida, sucedió lo contrario. Soledad y su familia decidieron restaurar la casona a pesar que el costo de la obra resultara igual o más costoso que demoler y construir una nueva estructura.

“Se evaluó con arquitectos el estado de la casona. Como las tejas son musleras, y las paredes se la bancaban todavía, decidimos mantener la tradición. Entonces, decidimos recapturar y revalorizar el patrimonio arquitectónico cultural." contó Filippín, y agregó que “la idea era seguir con la típica esquina regional. Mantener el proyecto familiar.”

La casona es de tipo neocolonial, y comparte con otras construcciones de la misma fecha el hecho de mantener una vereda angosta. En este sentido, Soledad dijo que están solicitando que se amplié la vereda y se agregue una rampa para que resulte más cómodo para quienes decidan acercarse a disfrutar del lugar.

La zona donde está ubicada es clave actualmente para el turismo que gusta de lo típico y regional. Por ello, la familia quiere seguir manteniendo este proyecto para seguir aportando al carácter local en el turismo de la provincia.

Los materiales originales de la vivienda son la tierra y la paja, por lo cual, la construcción y restauración estuvo a cargo de Oscar Alvarado. El proyecto contó con la dirección de obra y restauración de Soledad Filippín.

Cabe destacar que la restauración y la conservación de este casona es una iniciativa de la propia familia, con Soledad y su madre, “Negra” a la cabeza. Al respecto de sí la vivienda está nombrada como patrimonio cultural, señalaron que iniciaron los papeles correspondientes, pero no iban a esperar a tener una respuesta, o alguna colaboración.

“A mí no me vino a ver nadie. Solo emprendí el vuelo, ya está. Algunos me decían '¡qué ganas que tenés!'” destacó Filippín, agregando además que su decisión tiene que ver con su amor por el arte y la cultura, por el rubro, y el cariño que le tiene a la casona.

Historia y Proyecto

El documento del proyecto "Vivienda histórica. Restauración, conservación y puesta en valor de vivienda en calle Esquiú 96 esquina Caseros", destaca que "la esquina de Esquiú 96 y Caseros es uno de los rincones catamarqueños cargados con historias. Sus paredes coloniales, con alrededor de 200 años, la ubican entre las propiedades de la ciudad cuyo valor histórico e identidad son incuestionables."

En este sentido, la vivienda es vestigio de aquella época que corresponde al primer trazado urbanístico que se hizo en la ciudad de Catamarca en la cual de realizó la demarcación de las cuatro avenidas, la primer cuadrícula de la plaza principal, y las primeras manzanas.

La vivienda se asentó sobre lo que por entonces se denominaba un solar, hoy conocido como lote o terreno. Los solares eran grandes, por lo cual las casas quinta de la zona podían poseer huertas, árboles frutales y gallineros con los cuales se autoabastecían y proveían al mismo tiempo, a la ciudad.

La casona que en la cual hoy funciona el Resto Bar "La Esquina de Pa", es de tipo neocolonial, típica de finales del siglo XIX y principios del siglo XX.

Las característica de la casona comparte con otras viviendas de la época. Estas no estaban construidas con adobe, sino que se usaba el método del entapiado, el cual consistía en poner tablones para apisonar paja y tierra que daban como resultado paredes anchas de 80 centímetros.

Las tejas se hacían en musleras con barro y luego se cocían en hornos ubicados en las inmediaciones de las casas. La casa original era más grande pero hoy se conserva solo la esquina.

El paso del tiempo y las inclemencias del clima hicieron estragos en la casona. El 6 de enero de 2020, en la madrugada, un cuarto del techo se desplomó como consecuencia del corrimiento de la cabriada.

Por esta razón, con la idea de conservar la propiedad dado su inmenso valor histórico y arquitectónico que aportan al patrimonio sociocultural de la Capital, se decidió levantar todo el techo y comenzar una restauración.

Para tal fin, se levantaron todas las tejas, con mucho cuidado; se las limpió y se dio una nueva forma para alivianar el techo.

Con anterioridad, se había colocado una pasta de barro y teja, pero esto resultó muy pesado por lo cual se decidió alivianarlo. Posteriormente, se hicieron las cabreadas.

El trabajo se trató de restaurar lo máximo posible, por lo que se conservaron tejas, tejuelas y la arquitectura principal colonial de la propiedad.

Reinauguración

El proyecto de la Vivienda Histórica en Esquiú 96, esquina Caseros, culmina esta noche con la puesta en valor y la reinauguración del Resto Bar, el negocio de la familia Filippín, "La Esquina de Pa" que volverá a brindar sus recetas típicas y regionales.