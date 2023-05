La mentira de una madre: Le dijo a su hijo con cáncer terminal que estaba curado para que muriera feliz

Una mujer australiana contó en las redes sociales la decisión que tomó despedir a su pequeño hijo de 10 años que murió a causa de un cáncer terminal y conmovió a los usuarios de internet. Sin embargo, también generó un debate porque le mintió al nene: le dijo que se había curado cuando el diagnóstico era otro.

A través de un video en la aplicación de TikTok, la madre mostró el momento en que Omar, su hijo de 10 años con Linfoma No Hodgkin, celebró que había logrado superar la enfermedad. Sin embargo, la realidad era muy distinta. Los médicos que lo estaban tratando no pudieron hacer nada para salvarlo, y le comunicaron a la familia que iba a morir en poco tiempo.

En el clip, que ya coleccionó más de 40 millones de reproducciones, se puede ver cómo el pequeño toca "la campana de la victoria" ante la mirada del personal del hospital y sus familiares.

El desgarrador relato de la mujer causó todo tipo de reacciones. Si bien todos los usuarios se mostraron conmovidos y se solidarizaron con la terrible historia, muchos de ellos no estuvieron de acuerdo con la decisión que tomó la madre. Otros, por su parte, aseguraron que harían lo mismo en su lugar.

"Uno de los peores días de mi vida. Mentirle a él. Decirle que su tratamiento fue bien y que finalmente había terminado y que podía tocar la campana porque había terminado (...) Pero eso estaba lejos de la verdad ¿Cómo le dices a tu hijo que se va a casa a pasar sus últimos días con su familia? Simplemente, no se puede"; escribió la mujer en el pie de foto de la publicación.

"Doctores: '¿No le vas a decir?' Padres: 'no hay manera'. ¿Qué se suponía que debía decirle? ¿Que el tratamiento que hizo que tuviera múltiples cirugías no funcionó y tiene que irse a casa hasta que muera?", explicó en el video, que ya cuenta con más de 6 millones de "Me gusta" y 58 mil comentarios en TikTok.

Según reveló la madre, la partida de Omar en 2022 fue la tercera que la mujer sufrió. En 2009, perdió a su hija Aisha, de 4 años, por un raro padecimiento denominado Niemann-Pick tipo C, un trastorno neurológico causado por la acumulación de lípidos. Luego, en 2019 falleció Mohammed, de 9 años. El pequeño enfrentaba un agresivo tumor cerebral, que se descubrió dos semanas antes de fallecer.