Corte y baja presión de agua en la zona oeste: ¿hasta qué hora?

Aguas de Catamarca informó que lleva adelante trabajos de reparación en una cañería de 200 milímetros ubicada en la intersección de las calles Henry Saint Clair y Diego Navarro y Velazco, en la zona oeste de la ciudad. Como consecuencia de estas tareas, se registra baja presión y falta de agua potable en distintos sectores, una situación que se mantendría hasta horas de la tarde, según precisó la empresa.

Desde la prestataria explicaron que la intervención forma parte de las acciones necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de la red de distribución, luego de detectarse una falla en el conducto principal. Mientras avanzan los trabajos, el servicio se ve afectado de manera parcial o total en varios barrios del oeste capitalino.

Las zonas alcanzadas por esta contingencia son Calchaquí, Loteo Seisa, El Potrerillo, Huayra Punco y San Fernando, donde los vecinos pueden experimentar desde disminución en la presión habitual hasta la interrupción total del suministro de agua potable.

Ante este escenario, Aguas de Catamarca recomendó a los usuarios realizar un uso racional de las reservas domiciliarias, priorizando especialmente las necesidades básicas como la higiene personal y la alimentación, hasta tanto el servicio sea restablecido de manera normal.

Asimismo, la empresa aseguró que dispuso un operativo especial de asistencia mediante camiones cisterna, destinado principalmente a usuarios sensibles, entre los que se encuentran hospitales, escuelas y centros de salud, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de las actividades esenciales y evitar mayores inconvenientes en estos establecimientos.

Por otra parte, Aguas de Catamarca recordó que mantiene canales de atención abiertos para consultas, reclamos o solicitudes de asistencia. Los usuarios pueden comunicarse con la central telefónica al 0800-888-8255, o bien realizar consultas a través de WhatsApp al 383-4900-314, donde se brinda información actualizada sobre el estado del servicio y las tareas en ejecución.