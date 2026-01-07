Verano 2026: Catamarca despliega una intensa agenda turística en el interior provincial

Catamarca continúa consolidando su propuesta de verano con una nutrida agenda de actividades turísticas, culturales, recreativas y deportivas que se desplegarán en distintas localidades de la provincia durante la segunda semana de enero. Desde el jueves 8 hasta el miércoles 14, tanto residentes como turistas podrán disfrutar de una programación diversa que combina naturaleza, tradiciones, música en vivo, gastronomía regional y experiencias al aire libre, en escenarios naturales y urbanos del territorio provincial.

La agenda comenzará el jueves 8 con uno de los eventos más representativos del verano catamarqueño: la tradicional cabalgata "Beto Natella" en la villa veraniega de El Rodeo. La actividad dará inicio a las 10.30 y recorrerá calles y senderos de la localidad, con partida desde el mástil de la Plaza 25 de Mayo. Ese mismo día, desde las 20, El Rodeo ofrecerá una propuesta de trekking nocturno al Cristo, con linternas, cuya salida será desde la Oficina de Turismo. A lo largo de la semana, se sumarán nuevos circuitos de senderismo y caminatas guiadas. Las personas interesadas podrán consultar e inscribirse a través del enlace oficial dispuesto por la organización.

Destrezas gauchas

El viernes 9 la programación se desplegará desde temprano en distintos puntos de la provincia. Desde las 10, el Pueblo Perdido de la Quebrada, en la Capital, será escenario de una recreación de cerámica precolombina, una propuesta que invita a conocer técnicas ancestrales y la riqueza cultural de los pueblos originarios. En simultáneo, en Las Juntas se realizará una caminata y cabalgata hacia el puesto El Sauce, combinando actividad física y contacto con la naturaleza.

Durante la tarde, a partir de las 16, el Centro Cívico Aconquija abrirá sus puertas para una feria artesanal y emprendedora, mientras que Andalgalá ofrecerá una experiencia distinta: vuelos en globo aerostático que permitirán apreciar el paisaje desde el cielo. En la Capital, de 19 a 23, la Casa de la Puna albergará una nueva edición de la Feria de Artesanía y Diseño, con música en vivo a cargo de La Tríada y Shirley's Band. Además, desde las 20, el Paseo de la Vida de Aconquija será sede de una charla astronómica a cielo abierto, sumando una propuesta vinculada a la observación del cielo nocturno.

La jornada del viernes culminará en el departamento Ambato con la fiesta "Juntate en Las Juntas", desde las 23 en el Complejo Cultural. El evento contará con la presentación de Valen Vargas, Los Herrera en formato baile y la musicalización de DJ Joze Figueroa. La actividad tendrá entrada arancelada.

El sábado 10 se presentará con propuestas para todos los gustos. En El Rodeo, desde la mañana, se realizará una caminata al santuario de la Virgen por el Camino de la Fe. Por la tarde, desde las 16, Las Juntas será escenario de una travesía a motor en La Silleta, mientras que Aconquija celebrará el Festival Espíritu Aborigen desde las 14, en simultáneo con una nueva edición de la feria artesanal y emprendedora en el Centro Cívico.

Ese mismo día, La Puerta, en el departamento Ambato, será sede de la 17° edición del Festival de la Guitarra, que se desarrollará desde las 12 en el Club Deportivo Unión. La grilla incluirá a Vidaleros, Los Naranjeros, Luceros del Chamamé, Los Reales, Los Mellizos Cejas y Raíces Ambateñas. En paralelo, Andalgalá continuará con los vuelos en globo aerostático, Tinogasta celebrará la Fiesta del Emprendedor y Productor Local desde las 19 en la plaza principal y Paclín vivirá el Festival de la Humita en La Higuera desde las 21. La noche cerrará con el show de Dale Q' Va en el Polideportivo de El Rodeo, a partir de las 23.

El domingo 11 estará marcado por la tradición y el encuentro familiar. Desde las 10, se realizarán destrezas gauchas en Finca La Zoila, en Balcozna de Afuera, Paclín. En El Rodeo, desde las 13, se celebrará la XXXVIII edición del Festival de la Flor, con entrada libre y gratuita y una destacada grilla artística. Durante la mañana, también se ofrecerá una caminata de trekking a La Pelada del Fraile, mientras que por la tarde Las Juntas propondrá la Feria La Junteña, cine y Noche de Plaza.

La agenda continuará el martes 13 con una cabalgata a La Silleta en Las Juntas, una caminata guiada al Pucará de Aconquija y una travesía nocturna con rappel en Pomán. Finalmente, el miércoles 14, Las Juntas cerrará la programación con la propuesta "Teatro en la Casa", a partir de las 20 en la Casa de la Cultura.

De esta manera, Catamarca refuerza su posicionamiento como destino turístico de verano, con una agenda amplia y descentralizada que invita a recorrer la provincia, disfrutar de su identidad cultural, sus paisajes y sus fiestas populares.