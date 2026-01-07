Alertan sobre las principales causas de siniestros viales y refuerzan recomendaciones

Los siniestros viales continúan siendo una de las principales causas de lesiones graves, discapacidades permanentes y muertes evitables en todo el país. Frente a este escenario, el Ministerio de Salud volvió a insistir en una serie de recomendaciones fundamentales destinadas a reducir los riesgos en calles y rutas, y a concientizar sobre conductas que, pese a estar ampliamente advertidas, siguen repitiéndose entre conductores y motociclistas.

Cuando ocurre un accidente de tránsito, el sistema de Salud Pública es el primero en intervenir para dar respuesta a la emergencia. Sin embargo, desde el área sanitaria subrayan que gran parte de estos hechos podrían evitarse si se respetaran normas básicas de seguridad vial. El objetivo central, remarcan, es prevenir lesiones graves, discapacitantes y fallecimientos que no solo impactan en las víctimas directas, sino también en sus familias y en todo el sistema de salud.

Entre las causas más frecuentes de los accidentes de tránsito se repiten tres factores centrales: el consumo de alcohol, el uso del teléfono celular mientras se conduce y el incumplimiento de medidas de protección básicas, como el cinturón de seguridad en automovilistas y el casco en motociclistas. Estas conductas, muchas veces naturalizadas, multiplican de manera exponencial el riesgo de sufrir un siniestro.

El alcohol ocupa un lugar central en las estadísticas viales. Desde el Ministerio de Salud advierten que se trata de la principal causa de muerte en el tránsito. El alcohol es un tóxico depresor del sistema nervioso central que afecta directamente las capacidades necesarias para una conducción segura. Embota los sentidos, altera la percepción, reduce los reflejos y disminuye de manera significativa la capacidad de atención y reacción frente a imprevistos.

A esta situación se suma el exceso de velocidad, identificado como una de las principales causas de muertes tanto en rutas como en zonas urbanas. A mayor velocidad, mayor es el tiempo y la distancia necesarios para detener un vehículo. Además, las consecuencias de cualquier imprevisto —como una falla mecánica, el reventón de un neumático o una maniobra imprudente de otro conductor— se vuelven mucho más graves cuando se circula por encima de los límites permitidos.

El uso del casco en motociclistas es otro punto clave en la prevención de lesiones fatales. Los especialistas recuerdan que el casco salva vidas al amortiguar o evitar golpes directos en la cabeza, que suelen ser devastadores y generar secuelas irreversibles. Está comprobado que quienes circulan sin casco tienen un riesgo mucho mayor de morir o de sufrir lesiones permanentes en comparación con quienes lo utilizan correctamente.

En el caso de los automovilistas, el uso del cinturón de seguridad continúa siendo una de las medidas más efectivas para reducir la gravedad de las lesiones en caso de accidente. Su uso correcto disminuye el riesgo de muerte y evita que los ocupantes del vehículo salgan despedidos ante un impacto.

Otro factor de alto riesgo es el uso del teléfono celular mientras se conduce. Diversos estudios demostraron que hablar, leer o escribir mensajes al volante multiplica por cuatro la probabilidad de sufrir un siniestro vial. La distracción que genera el celular produce una disminución de la capacidad de conducción comparable a manejar bajo los efectos del alcohol, tanto por la pérdida de atención como por la reducción de los tiempos de reacción.

Desde el Ministerio de Salud insisten en que la seguridad vial es una responsabilidad compartida y que la prevención comienza con decisiones individuales. Evitar el consumo de alcohol antes de conducir, respetar los límites de velocidad, utilizar siempre los elementos de seguridad y dejar el celular fuera del alcance durante la conducción son acciones simples que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte.