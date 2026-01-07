Catamarca convoca al ingreso al Grupo Pausa, un dispositivo de acompañamiento en salud mental

El Ministerio de Salud de la provincia continúa fortaleciendo las políticas públicas orientadas a la prevención y el cuidado de la salud mental, con el objetivo de brindar a la población herramientas concretas para el abordaje de diversas problemáticas sociales. En ese marco, la Secretaría de Salud Mental y Consumos Problemáticos puso en marcha una nueva convocatoria para el ingreso al Grupo Pausa, un dispositivo comunitario diseñado para responder a las demandas crecientes vinculadas al malestar psíquico y emocional.

El Grupo Pausa surge como una propuesta de acompañamiento colectivo, orientada a personas que atraviesan situaciones de ansiedad, angustia, aislamiento social, violencias, así como ideación suicida, intentos de suicidio o experiencias vinculadas al suicidio, entre otras problemáticas de salud mental. Desde el organismo provincial destacaron que se trata de un espacio de cuidado que busca generar contención, escucha y reflexión compartida, sin perder de vista la singularidad de cada participante.

"Este dispositivo, con modalidad grupal, busca habilitar un espacio de alojo a las problemáticas de salud mental mediante el acompañamiento colectivo, en el que se intercambiarán sentires, representaciones, ideas, malestares, vivencias y experiencias", explicó Julieta Lobo Molina, directora de Políticas Asistenciales. En ese sentido, remarcó que el trabajo se sostiene a partir de la escucha activa, la reflexión conjunta y la construcción de lazos posibles entre personas que atraviesan situaciones similares, respetando siempre las particularidades individuales.

Desde el Ministerio de Salud subrayaron que los dispositivos grupales constituyen una herramienta eficaz y validada en el campo de la salud mental, ya que permiten abordar el sufrimiento psíquico desde una perspectiva comunitaria, fortaleciendo redes de apoyo y reduciendo el aislamiento. Además, estos espacios favorecen la participación activa de las personas y promueven estrategias colectivas de afrontamiento.

El ingreso al Grupo Pausa se realizará a través de un proceso de admisión, cuyo objetivo es conocer la situación personal de cada interesado, identificar el motivo de la consulta y definir si se trata de una derivación institucional o de una asistencia espontánea. Una vez incorporadas al dispositivo, las personas participarán de un proceso de abordaje grupal que se desarrollará a lo largo de tres meses, con encuentros semanales, bajo una perspectiva integral de cuidado.

Durante ese período, se llevarán adelante talleres participativos y/o recreativos, orientados a promover el bienestar emocional, el intercambio de experiencias y la construcción de recursos personales y colectivos para afrontar situaciones de malestar. El enfoque del dispositivo prioriza el acompañamiento sostenido, la prevención y el fortalecimiento de la salud mental en el ámbito comunitario.

Las entrevistas de admisión se realizarán la próxima semana en el Hospital Dermidio Herrera de Villa Dolores, los días martes de 10 a 12 horas y jueves de 14 a 16 horas. La modalidad será abierta durante los tres meses de duración del grupo, lo que permitirá que nuevas personas puedan incorporarse en cualquier momento del proceso. En tanto, el dispositivo grupal funcionará los jueves de 16 a 18 horas.

Finalmente, Lobo Molina hizo hincapié en la importancia de ampliar la convocatoria y sostuvo que "es fundamental que se sumen referentes comunitarios y personas interesadas en participar de este espacio, para seguir fortaleciendo los cuidados en salud mental". Desde la cartera sanitaria remarcaron que el compromiso colectivo y la participación comunitaria son pilares centrales para la prevención y el abordaje temprano de las problemáticas de salud mental.