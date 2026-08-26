La UNCA lanzó un nuevo Instructorado en Cerámica Prehispánica

Con la presencia del rector de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA), Ing. Oscar Arellano, y del secretario de Extensión Universitaria, Ing. Adolfo Agüero, se llevó a cabo en la Secretaría de Extensión el lanzamiento del Instructorado en Cerámica Prehispánica "Saberes de Greda y Fuego".

La nueva propuesta de formación tiene como director a Sergio Vera y surge como una iniciativa impulsada por el Área Proyectos Especiales de la Secretaría de Extensión Universitaria. El Instructorado plantea una formación que combina los conocimientos vinculados con las tradiciones cerámicas prehispánicas de Catamarca con la experiencia técnica y las herramientas de gestión.

La propuesta busca generar un espacio de aprendizaje en el que los conocimientos sobre las prácticas cerámicas puedan ser abordados desde una perspectiva que articule diferentes dimensiones. Por un lado, contempla el estudio de la historia y la arqueología relacionadas con las tradiciones cerámicas prehispánicas y, por otro, incorpora la experiencia directa mediante el trabajo con materiales y técnicas.

Recuperar y transmitir conocimientos

Uno de los principales objetivos del Instructorado es recuperar, preservar y transmitir conocimientos relacionados con las tecnologías cerámicas prehispánicas. La iniciativa propone abordar estos saberes a partir de una articulación entre el conocimiento histórico y arqueológico y la experimentación directa. De este modo, la formación contempla el acercamiento práctico a distintos aspectos vinculados con la elaboración de piezas cerámicas, desde el modelado hasta el tratamiento de las superficies y los procesos de cocción.

El eje de la propuesta se encuentra así en el vínculo entre conocimiento y práctica. El estudio de las tradiciones cerámicas prehispánicas de Catamarca estará acompañado por instancias de experimentación que permitirán trabajar de manera directa con los materiales y las técnicas contempladas en el programa.

La propuesta incorpora además herramientas de gestión, ampliando el enfoque de una formación que no se limita exclusivamente a los aspectos técnicos de la cerámica.

Una formación abierta a toda la comunidad

El Instructorado está destinado a toda la comunidad, tanto a personas que ya cuentan con experiencia en el rubro como a quienes se acercan por primera vez a este campo.

La posibilidad de participar con o sin experiencia previa constituye una de las características centrales de la propuesta, que plantea un recorrido formativo de nueve meses, organizado en un módulo por mes. El cursado será presencial, por lo que la propuesta contempla un proceso sostenido de aprendizaje y experimentación durante los nueve meses de duración.

Entre las principales características del Instructorado se encuentran:

Duración: 9 meses.

9 meses. Modalidad: presencial.

presencial. Organización: un módulo por mes.

un módulo por mes. Destinatarios: toda la comunidad.

toda la comunidad. Experiencia previa: no es requisito contar con experiencia en el rubro.

no es requisito contar con experiencia en el rubro. Formación: teórico-práctica.

teórico-práctica. Ejes: historia, arqueología, materiales, modelado, tratamiento de superficies, cocción y herramientas de gestión.

Profesionales, docentes y artesanos especializados

El desarrollo de la propuesta estará a cargo de profesionales y docentes universitarios, que tendrán participación en las instancias de formación, junto con artesanos especializados, quienes estarán al frente de las actividades prácticas.

La combinación de ambos perfiles forma parte de la estructura del Instructorado y permite integrar el abordaje académico con la experiencia técnica vinculada directamente con las prácticas cerámicas. En este esquema, los contenidos relacionados con la historia y la arqueología se articulan con las instancias de experimentación de materiales y técnicas. A su vez, la presencia de artesanos especializados en las prácticas permite incorporar la dimensión técnica dentro de un recorrido que también contempla herramientas de gestión.

El propósito es que los participantes puedan transitar una formación teórico-práctica en torno a las tradiciones cerámicas prehispánicas de Catamarca, con una propuesta que vincula el conocimiento y la experimentación.

El inicio está previsto para septiembre

El comienzo de las actividades del Instructorado en Cerámica Prehispánica "Saberes de Greda y Fuego" está previsto para el 19 de septiembre.

La propuesta, impulsada desde el Área Proyectos Especiales de la Secretaría de Extensión Universitaria, tendrá nueve meses de duración y se desarrollará con cursado presencial, con un módulo correspondiente a cada mes.

Las personas interesadas en formar parte de esta nueva instancia de formación podrán realizar su inscripción a través del sitio web institucional de la Universidad Nacional de Catamarca:

https://www.unca.edu.ar/instructoradosextension-alfareria

El lanzamiento de "Saberes de Greda y Fuego" pone en marcha así una propuesta que tiene como eje la recuperación, preservación y transmisión de conocimientos asociados a las tecnologías cerámicas prehispánicas, combinando el estudio de las tradiciones de Catamarca con la experimentación directa y la formación técnica.