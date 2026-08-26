León XIV en Argentina: confirmaron dónde se alojará y la agenda en Buenos Aires, Córdoba y Luján

La Iglesia argentina confirmó que la Nunciatura de Buenos Aires será la sede desde la cual el papa León XIV desarrollará su visita a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. El dato fue dado a conocer por Jorge Eduardo Scheining, arzobispo de Mercedes-Luján, luego de mantener un encuentro con el Sumo Pontífice en el Vaticano. El religioso adelantó parte de la agenda prevista para la gira, aunque aclaró que todavía quedan aspectos importantes por definir.

De acuerdo con el esquema inicial informado, León XIV permanecerá con base en la Nunciatura durante los cuatro días de su visita y se trasladará desde allí a distintos puntos del país.

La programación preliminar contempla:

Lunes 9 de noviembre: actividades en Buenos Aires.

actividades en Buenos Aires. Martes 10 de noviembre: actividades en Córdoba.

actividades en Córdoba. Miércoles 11 de noviembre: actividades en Luján.

actividades en Luján. Base durante la visita: Nunciatura de Buenos Aires.

El itinerario todavía no está cerrado en su totalidad. Entre las actividades que se encuentran bajo análisis aparecen encuentros con religiosos, seminaristas, personas privadas de la libertad y personas con discapacidad.

El Vaticano terminará de definir el itinerario

Scheining confirmó además un dato que había sido anticipado por Infobae: esta semana llegó a la Argentina una misión vaticana que tendrá a su cargo terminar de definir aspectos del itinerario y de la seguridad de la visita del Papa.

El arzobispo explicó que todavía resta establecer el detalle fino de la agenda, aunque sostuvo que el esquema general ya está planteado. "El fino lo vamos a poner esta semana, pero el grueso es que va a estar el lunes en Buenos Aires, el martes en Córdoba y el miércoles en Luján, siempre haciendo base en la Nunciatura", reafirmó Scheining.

La llegada de la misión vaticana marca así una nueva etapa en la organización de la visita, en la que las propuestas iniciales deben transformarse en un cronograma operativo que contemple los desplazamientos, los encuentros y las condiciones de seguridad del Pontífice.

La organización del viaje involucra a la Iglesia, al Vaticano y al Gobierno, que comenzaron a avanzar sobre los detalles de una visita que se extenderá durante cuatro días.

El encuentro de la conducción del Episcopado

En paralelo con los preparativos en la Argentina, también está previsto un encuentro institucional en Roma. Según se informó, el arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Marcelo Colombo, y el obispo auxiliar de San Isidro y secretario general del Episcopado, monseñor Raúl Pizarro, serán recibidos por León XIV el jueves 27 en Roma.

La audiencia tendrá un carácter institucional y reunirá a la conducción del Episcopado argentino con el Pontífice a poco más de dos meses de su llegada al país.

El encuentro se producirá mientras continúan los preparativos para la visita y en un momento en que la Iglesia, el Vaticano y el Gobierno avanzan en la transformación de las propuestas iniciales en una planificación concreta para los cuatro días que León XIV permanecerá en la Argentina.

La posibilidad de una visita a una cárcel

Entre las actividades que están siendo analizadas aparece una visita a un establecimiento penitenciario, como parte de los posibles encuentros del Papa con personas privadas de la libertad.

Consultado específicamente sobre la posibilidad de que el lugar elegido sea la cárcel de Villa Devoto, Scheining respondió: "Es posible, sí, es posible". Por el momento, la visita a ese establecimiento no fue confirmada de manera definitiva. Forma parte de las opciones que continúan bajo análisis mientras la misión vaticana y los responsables de la organización terminan de definir el itinerario.

El encuentro con personas privadas de la libertad figura, de todos modos, entre los posibles componentes de la agenda que la Iglesia argentina está trabajando para la visita.

Un posible encuentro masivo con jóvenes en River

Otro de los puntos todavía no definidos es la realización de un acto masivo con jóvenes en el estadio Monumental de Buenos Aires. La cancha de River aparece como una de las alternativas consideradas para un encuentro de grandes dimensiones, aunque todavía no existe una confirmación definitiva.

Scheining explicó que el estadio representa una posibilidad interesante, pero planteó una dificultad vinculada con su capacidad.

"La cancha de River es un lugar muy interesante para un encuentro, pero el problema es que tiene un aforo limitado", señaló el arzobispo. El estadio tiene una capacidad de 85 mil personas, según precisó Scheining. Sin embargo, la intención de los organizadores sería evitar que el encuentro tenga limitaciones de asistencia, debido a la expectativa de que pueda convertirse en una actividad importante.

"Nosotros queremos que no tenga limitaciones porque creemos que puede ser un encuentro importante. La verdad es que todavía no está definido", agregó.

De este modo, la posibilidad de utilizar el Monumental continúa dentro de las alternativas, pero su concreción dependerá de la definición final del itinerario y de las condiciones que se establezcan para el encuentro.

Una visita integrada a un recorrido regional

El viaje de León XIV a la Argentina no será un desplazamiento aislado dentro de la región. Scheining señaló que la visita forma parte de un trayecto más amplio, que incluirá también a otros países. Antes de llegar a la Argentina, el Papa irá a Uruguay y posteriormente continuará su recorrido hacia Perú.

El itinerario regional se suma así a una agenda argentina que, aunque ya cuenta con algunos puntos definidos, todavía debe completar sus detalles.

Por ahora, el esquema general establece que León XIV tendrá su base en la Nunciatura de Buenos Aires, con una agenda que contempla Buenos Aires el lunes 9 de noviembre, Córdoba el martes 10 y Luján el miércoles 11.