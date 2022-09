Marcha de Aprosca: reconocieron que la salida del director del "San Juan" fue por no dar una lista de asistentes

Los trabajadores y profesionales alineados en la Asociación de Profesionales de la Salud de Catamarca realizaron una nueva manifestación por las calles del centro capitalino, iniciando el recorrido en esta oportunidad en la Plaza del Maestro para desde allí recorrer las calles del centro, dando la vuelta a la Plaza 25 de Mayo y luego dirigirse hasta el Ministerio de Salud. De esta manera volvieron a visibilizar el reclamo por mejoras salariales, previsionales y laborales.

La columna numerosa, ya ubicada frente a la sede de la cartera sanitaria reeditó discursos en contra de la falta de respuesta al diálogo pero también se hizo otra vez referencia a la dramática realidad que viven los centros de salud público. Uno de esos testimonios fue el de una profesional del CAPS “Edgardo Acuña”, quien con dolor manifestó que a los pacientes muchas veces solo se les puede “dar una palmadita en la espalda y pedirle disculpas por no tener con qué atenderlos”.

La médica expresó a sus compañeros presente que apoya el reclamo de mejoras salariales y laborales porque “en los CAPS como en muchos espacios de salud pública, lamentablemente no tenemos muchas soluciones que brindarles a los pacientes pero ahí estamos siempre, aunque más no sea para darles una palmadita en la espalda y decirles que vuelvan mañana porque aquí vamos a seguir estando. Esa es parte de nuestra responsabilidad profesional”. Aseguró que los insumos carecen y las condiciones son “malísimas al punto que pronto no vamos a tener qué brindarles a los pacientes”.

Dialogo con Gobierno

La nueva marcha recordemos se da mientras Aprosca sostiene la lucha en la calle y además sostiene por separado una instancia de diálogo con el ministro de Gobierno, con quien ya tuvieron dos reuniones sin resultados a la fecha. El próximo encuentro está previsto para el miércoles de la semana que viene donde el tema salarial recién sería materia de debate. Esto fue re confirmado por Julio Sánchez, secretario general del gremio, quien manifestó a La Unión que “de momento con dialogar no estamos solucionando nada”.

Respecto a la salida del director del Hospital “San Juan Bautista”, hecho revelado por este medio, el referente gremial confirmó que el Dr. Hernán Toloza fue dado de baja por negarse a dar un listado de los profesionales y trabajadores que están participando de las marchas. Al respecto Sánchez expresó “lo sacaron porque no aplicó sanciones y respetó la Constitución y los derechos y garantías de los trabajadores, así que lo felicitamos a él, aunque como funcionario del Gobierno algunas veces traccionó para ellos”.

Acotó luego que el ahora ex director ha vuelto a sus funciones de médico “y lo felicitamos y le damos la bienvenida de de que vuelva a atender pacientes, como él bien lo sabía hacer”, deslizó.

Antes de finalizar la manifestación, los presentes frente al Ministerio de Salud confirmar que las medidas de fuerza se mantienen tal como hasta ahora, es decir que el paro por tiempo indeterminado prosigue y se añaden los quite de colaboración en sectores del interior de la provincia.