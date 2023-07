Más de medio país con alerta amarilla por frío extremo y seis provincias con temperaturas bajo cero

La ciudad de Buenos Aires y localidades de 13 provincias del norte, centro y sur del país se encontraban la mañana de este lunes bajo alertas amarillas por temperaturas extremas por frío y en algunas ciudades se registraban marcas térmicas bajo cero, como en Maquinchao, en Río Negro, que alcanzó los -12 grados.



La ciudad más fría del país era Maquinchao, en Río Negro, con -12 grados; seguida por El Calafate, en Santa Cruz, con -10.2 grados, que tenía también la sensación térmica más baja con -15.9 grados, de acuerdo con el ranking de temperaturas del SMN.

El podio lo completaban San Antonio Oeste, en Río Negro, con -9.5 grados; Trelew, en Chubut, con -6.8 grados y Esquel, también en Chubut, con -6.3 grados, según la última actualización de las 8.



La alerta amarilla por temperaturas extremas por frío comprendía a la ciudad de Buenos Aires, y a localidades de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. En el norte del país la alerta incluía al sudeste de Santiago del Estero y al noroeste de Santa Fe, en las ciudades de Nueve de Julio, San Cristóbal y San Justo, donde se registraron mínimas de 2 grados.



En tanto, en el Litoral, se encontraba afectada la mayor parte de Corrientes y los sectores centro y este de Entre Ríos, según reportó el organismo meteorológico. Hacia el centro del país, la alerta incluía a la casi totalidad de la provincia de Buenos Aires; el centro y sur de Córdoba; el norte y oeste de Mendoza, y gran parte de La Pampa, con excepción del sector oeste.



En la Patagonia, el frío extremo comprendía al centro y oeste de Neuquén; el centro de Río Negro; la totalidad de la provincia de Chubut; y el norte y oeste de Río Negro.





El nivel amarillo indica un efecto "leve a moderado en la salud" y las temperaturas "pueden ser peligrosas sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas", explicó el SMN. Las recomendaciones para estas bajas temperaturas indicadas por el Ministerio de Salud son: evitar exponerse por tiempo prolongado al frío en exteriores; abrigarse con muchas capas de ropa liviana; y generar más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).



También pidieron mantener la casa calefaccionada de forma segura; evitar los cambios bruscos de temperatura, ya que pueden provocar enfermedades del sistema respiratorio; tomar mucho líquido y evitar el consumo de bebidas alcohólicas.



En caso de verse afectado por el frío, no automedicarse, consultar con un médico o dirigirse al centro de salud más cercano; no fumar en ambientes cerrados; y prestar especial atención a los niños y niñas, a las personas mayores y aquellas con enfermedades crónicas.