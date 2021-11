Mavys Álvarez: "Quería que el mundo sepa lo que viví para evitar que otras muchachas lo pasen"

Mavys Álvarez, la mujer cubana que declaró contra Diego Maradona, afirmó esta mañana que decidió contar su dura experiencia con el futbolista por pedido de su hija de 15 años. Además, señaló que lo hace para que otras mujeres no vivan una experiencia similar a la suya.

"Quería que el mundo sepa lo que viví con el fin de evitar que otras muchachas lo pasen. Podemos denunciar, salir adelante. Ahora lo demás se lo dejo a la Justicia”, dijo en una conferencia de prensa al remarcar que ella ya "cumplió" contando su experiencia.

Álvarez vino al país la semana pasada para declarar en una causa que se inició a raíz de su denuncia por trata de personas. El expediente está en manos del juez federal Daniel Rafecas. En el expediente hay cinco personas acusadas que eran parte del entorno de Maradona entre 2000 y 2001.

En esta ocasión la mujer que llegó de Cuba a la Argentina señaló que cuando viajó en 2001 “no podía salir del hotel". "Tenía que pedir permiso para todo lo que pudiera hacer o no. No salía de mi habitación. Tenía seguridad, pero no para poder moverme con libertad sino para no moverme”, detalló.

Sobre la denuncia de violación, dijo: “Maradona me tapó la boca para que yo no gritara, para que no dijera nada y abusó de mí. Mi mamá vino a verme ese día a la casa donde estábamos en La Habana y Diego no le quiso abrir la puerta de la habitación. Mi mamá tocó y él no abrió. Me violó. Eso fue lo que pasó”, contó.

“Diego nunca abrió la puerta, mi mamá estuvo tocando, bajaba, volvía, subía y tocaba y lloraba detrás de la puerta porque sabía que estábamos ahí. Él nunca le abrió hasta que se tuvo que ir porque no le abrió”, señaló la mujer cubana.

En tanto, la abogada que la acompaña, Marcela Carmen Scotti, precisó que la denuncia contra el ídolo del fútbol incluye los delitos de “privación ilegítima de la libertad y trata, reducción a la servidumbre, lesiones graves por haber hecho que se haga una cirugía de aumento de mamas sin su consentimiento e iniciación a las drogas”.