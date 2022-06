Pediatras del Hospital de Niños: "Con la salud de los niños no se juega"

Este martes pediatras del Hospital de Niños Eva Perón emitieron un tercer comunicado en el que respondieron a las declaraciones desde el ejecutivo que habían afirmado que: "No podemos dar lo que ellos piden".

Frente a esto, los profesionales, a modo de respuesta, enumeraron las tareas y los sacrificios a los que se ven sometidos diariamente y, por los que no son recompensados debidamente con un salario acorde, mientras que otros sectores jamán reciben ajustes. Asimismo, dejaron ver que no solo ellos son postergados, sino también la salud pública, pues no trabajan con las condiciones adecuadas.

"Pacientes con enfermedades agudas o enfermedades crónicas, con o sin obra social, son recibidos diariamente en nuestro querido hospital. Luchamos contra las irregularidades del sistema, peleamos para optimizar las prestaciones de nuestra especialidad, ponemos la vocación y demostramos con ciencia nuestras habilidades en cada paciente atendido. Y las respuestas no las damos nosotros, sino los pacientes con sus padres, el número total de pacientes atendidos por año, el total de enfermedades tratadas y curadas, las interconsultas con telemedicina antes especialidades que no tenemos, y aquellos profesionales de salud de otras provincias que vienen a conocer nuestro trabajo. Los pediatras del Hospital de Niños son reconocidos por su labor médica en otras provincias regiones e instituciones", afirmaron.

Más adelante dejaron en claro que, mientras otros sectores menos indispensables reciben altos salarios, ellos son quienes reciben los ajustes: “Si hay pandemia, si hay guerra si hay crisis hay problemas logísticos en China, que el recorte sea por otro lado los supervisores fantasmas los empleados con índice sin ningún tipo de función y los funcionarios que trabajan desde su cama cobrando muchas veces el doble”.

Finalmente, expresaron: “Los que peleamos día a día por la salud de los niños de nuestra provincia merecemos ser escuchados validados y reconocidos. Con la salud de los niños no se juega”.