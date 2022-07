Por el cepo a las importaciones, advierten un eventual desabastecimiento de alimentos para mascotas

Juan Pablo Ravazzano, quien conduce la Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal (CAENA), advirtió que debido a las restricciones del gobierno y las medidas del Banco Central sobre las importaciones, habría un eventual desabastecimiento del alimento para mascotas puesto que no estarían ingresando al país algunos ingredientes del mismo que no se producen en Argentina.

El dirigente indicó a medios de comunicación radial que desde el 27 de junio, las medidas del Banco Central les “imposibilitó pagar en el exterior las compras” que realizan y añadió: “Nosotros somos dependientes 100% de las importaciones” para elaborar en el país los alimentos para perros y gatos.

Además, advirtió que “la situación es crítica y hoy tenemos stock, pero creo que entre 30 y 45 días habrá faltante. No podemos enviar alimentos incompletos al mercado, en caso que no ingresen al país esos micro ingredientes que además no se producen acá y son pocos los países del mundo que los comercializan”

Cabe recordar que el fin de mes pasado, el directorio del Banco Central anunció un conjunto de medidas que apuntan al accedo a divisas para importaciones del sector privado. Esa medida se tomó frente a la escasez de reserva y el aumento de los precios internacionales de la energía.