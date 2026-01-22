Prevención del dengue: lanzan una campaña provincial de descacharrado

La Provincia continúa fortaleciendo la mesa multisectorial permanente para la prevención del dengue, un espacio de articulación institucional que busca coordinar políticas públicas, optimizar recursos y profundizar las acciones de control y prevención frente a una enfermedad que representa un desafío sanitario recurrente. En ese marco, esta semana se sumaron formalmente los municipios de Valle Viejo, Fray Mamerto Esquiú, El Alto y Tapso, ampliando la cobertura territorial de la estrategia preventiva.

La mesa multisectorial fue conformada inicialmente por los ministerios de Gobierno y de Salud, junto al Municipio de la Capital y Vialidad Provincial, con el objetivo de establecer un trabajo sostenido y coordinado entre los distintos niveles del Estado. La incorporación de nuevos municipios responde a la necesidad de abordar la problemática del dengue de manera integral, entendiendo que la prevención requiere acciones simultáneas en todo el territorio provincial.

Durante el encuentro, los representantes de los municipios que se sumaron expusieron el trabajo que vienen desarrollando en sus respectivas jurisdicciones, detallando las tareas de prevención implementadas, el recurso humano disponible y la maquinaria con la que cuentan para llevar adelante operativos de limpieza, descacharrado y saneamiento ambiental. Este relevamiento permitió poner en común las capacidades operativas de cada localidad y definir criterios de acción compartidos.

A partir de lo analizado en la reunión, se resolvió que durante el mes de febrero se dará inicio a una campaña de descacharrado a nivel provincial. La iniciativa tiene como principal objetivo eliminar recipientes, objetos y residuos que puedan acumular agua y transformarse en criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue. Desde la mesa multisectorial se instó a todos los municipios a adherir a la campaña y reforzar los operativos en cada comunidad, con el acompañamiento de la Provincia.

Las autoridades remarcaron que el descacharrado constituye una de las herramientas más efectivas para la prevención del dengue, ya que apunta directamente a cortar el ciclo de reproducción del mosquito. En ese sentido, se destacó la importancia de trabajar de manera articulada con los gobiernos locales, que son quienes tienen un contacto directo y permanente con los vecinos y conocen la realidad de cada barrio.

En paralelo a estas acciones, el Ministerio de Salud y la Municipalidad de la Capital continúan desarrollando tareas de control focal de manera sostenida durante todo el año. El control focal es una estrategia sanitaria que consiste en la inspección casa por casa para identificar y eliminar posibles criaderos del mosquito Aedes aegypti. Este abordaje permite detectar tempranamente los focos de riesgo y actuar de manera preventiva antes de que se registren brotes de la enfermedad.