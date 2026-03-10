El ISAC abre inscripciones para la Tecnicatura en Gestión Sociocultural

El Instituto Superior de Arte y Comunicación (ISAC) ha dado inicio formal al proceso de matriculación para el ciclo lectivo 2026, posicionando a la Tecnicatura Superior en Gestión Sociocultural como una de las piezas fundamentales de su oferta académica actual. Esta propuesta educativa surge como una alternativa de alto valor para aquellos perfiles que manifiestan un interés genuino en intervenir profesionalmente en el campo de la cultura, la comunidad y el territorio, mediante el diseño de proyectos que promuevan la participación activa y el desarrollo sociocultural del entorno.

Una formación técnica con compromiso territorial

La carrera está estructurada bajo una modalidad de tres años de duración y otorga un título oficial, lo que garantiza el respaldo institucional necesario para el ejercicio profesional en diversos ámbitos. La formación técnica propuesta por el ISAC no se limita únicamente al plano teórico, sino que, por el contrario, combina herramientas metodológicas y prácticas diseñadas específicamente para que los estudiantes puedan diseñar, gestionar y evaluar proyectos socioculturales con un marcado enfoque comunitario.

Desde la institución educativa han subrayado que el espíritu de esta propuesta académica es fortalecer la participación social en un contexto donde la identidad local cobra relevancia. De esta manera, la carrera busca fomentar la articulación entre distintos actores culturales para que los futuros egresados sean capaces de promover la construcción de redes y el desarrollo de iniciativas que contribuyan a potenciar la identidad cultural y el desarrollo local en sus zonas de influencia. A lo largo del trayecto formativo, los estudiantes incorporan conocimientos vinculados a la gestión cultural, la planificación de actividades comunitarias y el acompañamiento de procesos participativos en organizaciones, instituciones y comunidades.

Modalidad de cursado y accesibilidad educativa

Para facilitar el acceso a la educación superior, la institución ha definido condiciones de cursado que favorecen la inserción de jóvenes y adultos en el sistema educativo. La tecnicatura cuenta con cursado gratuito y se dicta exclusivamente en el turno vespertino, estableciendo un horario de clases que se extiende desde las 15 hasta las 19 horas. Esta organización horaria permite a los aspirantes compatibilizar la formación profesional con otras responsabilidades, asegurando una formación técnica orientada a proyectos que impulsen la participación y el desarrollo sociocultural en el territorio de manera inclusiva.

Es importante destacar que la propuesta busca dotar al alumno de herramientas prácticas para el abordaje de realidades sociales complejas, permitiéndole ser un nexo entre las políticas culturales y la ejecución territorial. La gratuidad de la oferta académica reafirma el rol del ISAC como un espacio de formación profesional de libre acceso para quienes deseen profesionalizar su labor en el campo comunitario.

Proceso de inscripción y canales de comunicación

Las inscripciones ya se encuentran abiertas para todos los interesados y deben realizarse de manera presencial en la sede de la institución. Los aspirantes deben cumplimentar la presentación de los requisitos documentales pertinentes, entre los que se destaca la planilla que se genera online a través del sistema SIU, una herramienta estándar indispensable para la gestión académica.

Para asegurar una correcta orientación de los aspirantes y brindar asesoramiento personalizado, el ISAC ha dispuesto múltiples canales de comunicación y atención en su sede ubicada en San Martín 1164. La institución atiende de lunes a viernes en un amplio rango horario, recibiendo consultas desde las 7 hasta las 13 horas y, posteriormente, desde las 15 hasta las 22 horas. Asimismo, los interesados pueden realizar consultas digitales a través de la cuenta de Instagram @gestion.isac o comunicarse vía WhatsApp al número 383 402-9666 para obtener mayor información sobre el ingreso al ciclo 2026.