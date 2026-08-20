Se viene el eclipse lunar de agosto 2026: cuándo, dónde y cómo ver la "Luna de Sangre"

Agosto de 2026 puede definirse como el mes de los eclipses. El espectacular eclipse solar ocurrido el 12 de agosto ya quedó atrás, pero el calendario astronómico todavía reserva un segundo fenómeno para este mes: un eclipse lunar parcial que tendrá lugar durante la noche del 27 al 28 de agosto de 2026.

El evento modificará temporalmente la apariencia del satélite natural de la Tierra y podrá ser observado por millones de personas en diferentes regiones del planeta. La visibilidad alcanzará a toda la Argentina, el resto de América, Europa, África y parte de Medio Oriente, convirtiendo al fenómeno en una oportunidad para contemplar a simple vista una transformación notable de la Luna.

Popularmente conocido como "Luna de Sangre", por el característico color rojizo que puede adquirir el satélite durante el eclipse, el fenómeno no requerirá equipos especiales para ser observado. Esto permitirá que tanto los entusiastas de la astronomía como quienes simplemente tengan curiosidad puedan seguir el desarrollo del eclipse desde distintos puntos del planeta.

La sombra de la Tierra cubrirá casi toda la Luna

El eclipse se producirá cuando la Tierra, el Sol y la Luna se alineen de manera tal que la sombra terrestre avance sobre la superficie lunar. En este caso, se tratará de un eclipse parcial, aunque la cobertura será especialmente profunda. De acuerdo con los análisis de agencias espaciales como la NASA, el fenómeno alcanzará una magnitud umbral de 0,93. Esto significa que aproximadamente el 93% del diámetro de la Luna quedará sumergido en la zona más oscura de la sombra terrestre.

En Buenos Aires, la cobertura llegará al 94% del diámetro lunar. Se trata de una proporción particularmente elevada, asociada habitualmente a eclipses totales. Sin embargo, en esta oportunidad la Luna no llegará a quedar completamente sumergida en la umbra, por lo que el fenómeno conservará su condición de eclipse lunar parcial.

La profundidad del eclipse será, precisamente, uno de los elementos que permitirá apreciar con mayor claridad el cambio en la apariencia del satélite durante el desarrollo de la fase parcial.

Tres horas y 18 minutos para observar el fenómeno

La fase más visible del eclipse se extenderá durante tres horas y 18 minutos, un período que ofrecerá tiempo suficiente para que quienes se encuentren en América puedan seguir el fenómeno con detalle.

El eclipse será especialmente favorable para los países del continente americano debido a que el máximo coincidirá con la noche completa desde el norte hasta el sur de América. Esta condición permitirá una observación amplia del momento central del evento. En Argentina, el máximo se producirá durante la madrugada del 28 de agosto, mientras que en otros países de América el momento de mayor intensidad llegará todavía durante la noche del 27.

Los horarios destacados para el máximo son:

Argentina: 1:14 a.m. del 28 de agosto.

1:14 a.m. del 28 de agosto. México: 22:14 del 27 de agosto.

22:14 del 27 de agosto. Colombia: 23:14 del 27 de agosto.

23:14 del 27 de agosto. Perú: 23:14 del 27 de agosto.

La diferencia horaria hará que el mismo fenómeno pueda ser observado desde distintos países en momentos diferentes, aunque dentro de la misma secuencia astronómica.

En Europa se verá cerca del amanecer

Mientras que América tendrá condiciones especialmente favorables para observar el eclipse, Europa contará con una franja horaria menos favorable. En ese continente, el fenómeno coincidirá cerca del amanecer, lo que reducirá tanto el tiempo disponible para la observación como la altura de la Luna sobre el horizonte. Aun así, el eclipse podrá apreciarse en diferentes lugares europeos.

Entre los horarios indicados se encuentran:

España: 6:14 a.m.

6:14 a.m. Londres: 5:12 a.m.

La proximidad del amanecer condicionará la experiencia de observación en Europa, pero no impedirá que el fenómeno pueda ser apreciado en los lugares donde la Luna continúe visible durante las fases correspondientes.

Cómo comenzará el eclipse lunar

El fenómeno no comenzará directamente con la fase parcial visible. El primer momento será una fase penumbral, durante la cual la Luna ingresará lentamente en la sombra externa proyectada por la Tierra.

Esta primera modificación será sutil y difícil de distinguir a simple vista. La apariencia de la Luna comenzará a cambiar de manera gradual mientras avanza dentro de la penumbra.

Posteriormente llegará la fase parcial, momento en el que el fenómeno se volverá mucho más evidente. En esta etapa, la umbra terrestre comenzará a avanzar sobre el disco lunar y cubrirá progresivamente una parte de su superficie. La secuencia permitirá observar cómo la sombra de la Tierra transforma de manera gradual la apariencia del satélite hasta alcanzar el momento de máxima cobertura.

Los horarios en Argentina

En Buenos Aires, el desarrollo del eclipse tendrá horarios específicos que permitirán seguir las distintas etapas del fenómeno durante la noche del 27 y la madrugada del 28 de agosto.

La penumbra comenzará a las 22:23 horas del 27 de agosto. A partir de ese momento, se iniciará la primera etapa del eclipse, caracterizada por un cambio sutil en la apariencia lunar.

El máximo se situará a la 1:12 de la madrugada, cuando la cobertura de la Luna alcance el nivel señalado para Buenos Aires. Finalmente, la fase parcial concluirá a las 2:50, completando la etapa más evidente del fenómeno.

La secuencia para Buenos Aires queda establecida de la siguiente manera: