Se viene la elección de Miss Universo Catamarca 2026: todo lo que tenés que saber

Catamarca se alista para vivir una nueva edición de uno de los eventos de mayor proyección cultural, social y mediática de la provincia: Miss Universo Catamarca 2026, el certamen oficial que tendrá como objetivo seleccionar a la representante provincial que competirá en el Miss Universo Argentina, cuya gala nacional se desarrollará el próximo 25 de mayo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

La convocatoria ya está en marcha y genera expectativa tanto en el ámbito cultural como en el artístico y turístico, ya que el certamen no solo pone en escena la belleza, sino también el liderazgo, la identidad y el compromiso social de la mujer catamarqueña. La edición 2026 se llevará adelante bajo la organización de A+A Productora y Promotoras Multimedia, que apuestan a una propuesta integral, moderna y profesional, con estándares de calidad que buscan posicionar al certamen como una referencia a nivel provincial y nacional.

El evento central de Miss Universo Catamarca 2026 se desarrollará el 10 de abril en el Cine Teatro Catamarca, un escenario emblemático de la provincia. Si bien los horarios y detalles específicos serán anunciados en los próximos días, desde la organización adelantaron que se tratará de una puesta en escena de alto nivel, cuidada en cada aspecto técnico, artístico y estético.

El certamen se presenta como una convocatoria abierta e inclusiva, destinada a mujeres a partir de los 18 años, sin límite de edad, que sean oriundas de la provincia de Catamarca, ya sea por nacimiento o acreditando domicilio en el territorio provincial. La participación está habilitada tanto para mujeres de la Capital como del interior, fortaleciendo el carácter federal y representativo del concurso.

En línea con los lineamientos actuales del certamen internacional, Miss Universo Catamarca 2026 no establece restricciones vinculadas al estado civil, maternidad u otras condiciones personales. Pueden postularse mujeres solteras, casadas, con o sin hijos, promoviendo una mirada moderna basada en la diversidad, la igualdad de oportunidades y la inclusión, valores centrales de esta nueva etapa.

Desde la organización destacaron que se trata de un concurso amplio y participativo, que invita a todas aquellas mujeres que deseen representar a Catamarca desde su identidad, su historia personal, su personalidad y su proyección social. El certamen busca visibilizar una belleza integral, entendida no solo desde lo estético, sino también desde el compromiso, el desarrollo personal y la capacidad de liderazgo.

En ese sentido, la edición 2026 aspira a consolidarse como un evento de gran relevancia en la agenda cultural de la provincia, con una impronta sólida y una organización profesional que marque un antes y un después en la historia del certamen local. La propuesta apunta a fortalecer la formación de las participantes y brindarles herramientas que les permitan potenciar su crecimiento personal y profesional.

Miss Universo Catamarca no es únicamente un concurso de belleza, sino una plataforma de visibilidad y proyección para la provincia, que impulsa el turismo, la cultura, la moda y el trabajo articulado con marcas, instituciones y organismos públicos y privados. En este marco, el certamen se consolida como un espacio estratégico para fortalecer la presencia de Catamarca en el escenario nacional.

La organización extendió además una invitación a medios de comunicación, sponsors, entes gubernamentales y aliados estratégicos a acompañar y difundir esta iniciativa, que busca potenciar el talento local y representar a la provincia con orgullo en el certamen Miss Universo Argentina.

En los próximos días se estarán dando a conocer las bases oficiales, horarios, instancias de selección y actividades complementarias que formarán parte de esta nueva edición, que promete convertirse en uno de los eventos destacados del año en Catamarca.