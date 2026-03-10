Suspenden las clases en varias localidades de Catamarca por las inclemencias climáticas

Debido a las inclemencias climáticas registradas en distintos sectores de la provincia, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Catamarca ha dispuesto la suspensión de las actividades presenciales en los establecimientos educativos de gestión pública y privada, dependientes de esta cartera, durante el miércoles 11 de marzo de 2026. Esta decisión busca resguardar la integridad de estudiantes, docentes y personal escolar, ante la situación meteorológica vigente que podría comprometer la movilidad y seguridad en varias zonas de la región.

Las localidades y zonas afectadas por la suspensión son:

Departamento Ancasti en su totalidad.

Zona premontañosa de la ladera este del cordón del Ancasti, en el departamento La Paz, comprendida por las rutas provinciales N.º 7, específicamente desde Esquiú hasta Icaño y desde Icaño hasta Anjuli.

Departamento Santa Rosa en su conjunto.

Departamento El Alto en su totalidad.

Zona norte del departamento Paclín.

Esta cobertura demuestra que la medida tiene un alcance considerable, abarcando tanto regiones urbanas como áreas premontañosas, donde las condiciones climáticas suelen ser más extremas y riesgosas para la circulación y las actividades diarias.

Contexto climático y medidas preventivas

La suspensión se ha adoptado con carácter preventivo, enfatizando la necesidad de anticiparse a los riesgos derivados de fenómenos meteorológicos adversos. La decisión refleja la prioridad que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Catamarca otorga a la seguridad de la comunidad educativa, reconociendo que la presencia en las escuelas durante condiciones extremas podría derivar en accidentes o complicaciones innecesarias.

El llamado a la prevención es consistente con protocolos implementados en años anteriores ante situaciones de lluvia intensa, vientos fuertes o cualquier evento que pueda afectar la transitabilidad de rutas y caminos escolares, especialmente en sectores premontañosos y rurales, donde la infraestructura puede ser más vulnerable.

Comunicación con la comunidad educativa

El Ministerio ha instado a docentes, estudiantes y familias a mantenerse informados a través de los canales oficiales, donde se comunicarán oportunamente novedades o ajustes en la planificación educativa. Esta estrategia de comunicación asegura que la comunidad educativa reciba información veraz y actualizada, evitando rumores o confusiones que puedan poner en riesgo la seguridad de los involucrados.

Además, se subraya la importancia de que la población educativa tome conciencia sobre la naturaleza preventiva de la medida, entendiendo que la suspensión temporal de clases no implica un retraso académico irreparable, sino una acción estratégica para proteger vidas y preservar el bienestar general.

Implicancias para la movilidad y la seguridad

Las zonas afectadas incluyen tanto departamentos completos como tramos específicos de rutas provinciales, lo que evidencia que las inclemencias climáticas están influyendo directamente en la seguridad vial. En particular, la ruta provincial N.º 7, que conecta Esquiú, Icaño y Anjuli, atraviesa áreas premontañosas susceptibles a desprendimientos, barro y otros fenómenos asociados a lluvias intensas.

La medida preventiva busca minimizar riesgos asociados a:

Accidentes de tránsito en rutas afectadas.

Dificultades para acceder a los establecimientos educativos, especialmente en zonas rurales y premontañosas.

Exposición a condiciones climáticas extremas para estudiantes y personal escolar.

Con estas acciones, se reafirma la prioridad de la seguridad por encima de la continuidad inmediata de clases, un principio que sustenta la política educativa provincial ante eventos naturales adversos.