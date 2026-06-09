Tienda C prepara una feria especial para celebrar el Día del Padre

La Casa de la Cultura será escenario de una nueva edición de la feria organizada por Tienda C, una propuesta que busca acercar al público una amplia variedad de productos elaborados por emprendedores, artesanos y diseñadores de Catamarca en vísperas de una de las celebraciones más significativas del calendario familiar.

La actividad se desarrollará el sábado 13 de junio, entre las 17 y las 21 horas, en el edificio ubicado sobre calle San Martín 533, y contará con la participación de cerca de 35 productores culturales que expondrán sus creaciones en un espacio especialmente pensado para quienes buscan regalos originales y con identidad local para el Día del Padre.

La iniciativa propone transformar la tradicional búsqueda de obsequios en una experiencia vinculada con la producción cultural de la provincia, ofreciendo alternativas elaboradas por manos catamarqueñas y destacando el trabajo de quienes desarrollan emprendimientos vinculados al arte, el diseño, la artesanía y la producción regional.

Un recorrido por la creatividad catamarqueña

Durante la jornada, los visitantes podrán recorrer los distintos stands dispuestos en la Casa de la Cultura y conocer una amplia diversidad de propuestas.

La feria reunirá productos pertenecientes a diferentes rubros, permitiendo que cada asistente encuentre opciones acordes a distintos gustos e intereses. Entre las propuestas que estarán disponibles se destacan:

• Artesanías.

• Accesorios.

• Indumentaria.

• Objetos de diseño.

• Artículos para el hogar.

• Libros.

• Productos regionales.

• Vinos artesanales.

• Licores artesanales.

• Creaciones elaboradas por productores culturales de la provincia.

La diversidad de la oferta constituye uno de los principales atractivos de la feria, ya que permite visibilizar el trabajo de numerosos emprendedores locales y, al mismo tiempo, brindar alternativas de compra para quienes desean realizar regalos con un valor agregado vinculado a la producción catamarqueña.

El crecimiento de Tienda C

La realización de esta feria especial también se inscribe dentro de una estrategia más amplia orientada a fortalecer el trabajo que desarrolla Tienda C durante todo el año.

La propuesta busca ampliar y potenciar el alcance de este espacio permanente de difusión y comercialización que funciona en la Casa de la Cultura y que reúne una importante variedad de expresiones artísticas y productivas de la provincia. A lo largo del año, Tienda C se consolida como un punto de encuentro entre productores y público, promoviendo la circulación de bienes culturales y favoreciendo la visibilidad de artistas, artesanos, diseñadores y emprendedores locales.

En ese sentido, la feria especial por el Día del Padre representa una extensión de ese trabajo cotidiano, generando una instancia de contacto directo entre quienes producen y quienes buscan adquirir objetos con características distintivas y una fuerte impronta local.

Una oportunidad para apoyar la producción provincial

La iniciativa también pone en valor el esfuerzo y la creatividad de quienes desarrollan emprendimientos culturales en Catamarca.

La participación de aproximadamente 35 expositores refleja la diversidad existente dentro del sector y permite que el público conozca de cerca propuestas que abarcan distintas disciplinas y formas de producción. Cada uno de los productos que formarán parte de la feria surge del trabajo de emprendedores, artesanos y diseñadores que encuentran en estos espacios una oportunidad para mostrar sus creaciones y fortalecer sus proyectos.

La actividad, además, fomenta el encuentro entre productores y consumidores, generando un ámbito de intercambio que contribuye a la difusión de la identidad cultural local.