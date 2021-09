Traducen al braille un libro sobre el Obispo Esquiú

En el marco de las actividades por la Beatificación del fraile franciscano Mamerto Esquiú, se destaca la valiosa labor de traducción al braille del libro “Fray Mamerto Esquiú, Obispo de Córdoba”, de Fray Luis Cano, 1971, realizada por Verónica del Valle Herrera, alumna de la Escuela de Ciegos de Catamarca.

“Me leyeron la vida de Fray Mamerto Esquiú y por eso decidí transcribirla”, comentó la joven, al tiempo que confió que este proceso “fue algo hermoso porque me permitió conocer su vida, y ahora, luego del trabajo, veo que esto es algo valioso”.

Es la primera vez que se transcribe una obra literaria sobre la vida de Esquiú al sistema braille. Está previsto que este material sea entregado al Convento Franciscano de Catamarca, donde quedará a disposición de quienes deseen consultarlo.

“Conocerlo fue hermoso”

Verónica reconoció que ella no conocía mucho sobre del fraile franciscano catamarqueño que será Beatificado el próximo 4 de septiembre. “Yo conocía poco sobre él, sólo sabía que había vivido en Piedra Blanca y nació un 11 de mayo. Ahora, luego de que me leyeron el libro de Fray Cano con el que trabajé, estoy convencida de que es algo hermoso tener un beato como él”.

La tarea de Verónica fue realizada durante varios meses, porque requiere no sólo escuchar y transcribir al braille los textos sino que implicó además comprender el contexto. Todo ello demandó alrededor de cinco horas diarias, desde diciembre de 2020 y principios de marzo de 2021. De esta manera, el libro de Cano, que contiene 45 páginas, en braille comprende dos tomos de 75 hojas cada uno.

Para llevar adelante este trabajo no estuvo sola. “Tuve la ayuda de mi madre Lucía y de mi amigo Daniel Camaño; las letras visibles fueron escritas por mi hermana. Mientras yo iba transcribiendo, me iban leyendo lo que iba haciendo y así fui conociendo más sobre la vida de este fraile que será proclamado Beato”, comentó Verónica, y confesó que espera con ansias la ceremonia de la beatificación.

^Ceremonia con lengua de señas*

Por otra parte, desde la organización confirmaron que la ceremonia de Beatificación del fraile franciscano Mamerto Esquiú -sábado 4 de septiembre a partir de las 10.00- será transmitida en lengua de señas, para llevar este gran acontecimiento de fe a los hermanos hipoacúsicos. La lengua de señas es una lengua natural, con una gramática propia, que utiliza el canal visual y gestual, frente a las lenguas orales que usan el canal auditivo y oral.